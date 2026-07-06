Budějovice odložily start přípravy na ČFL: chybí trenér i hráči, začít má asistent z béčka
Místo vzestupné trajektorie a odrazu ode dna stále trvá nejistota kolem fotbalu v Českých Budějovicích. Áčko se mělo v pondělí sejít na startu přípravy, nakonec se první trénink o den posunul. Oficiálně kvůli tomu, že je státní svátek. Klub řízený Miroslavem Markovičem a vlastněný podnikatelkou Nnekou Ede ale zatím stále nemá zajištěného trenéra, měsíc před startem sezony v ČFL zůstává plno nevyřešených otázek.
České Budějovice byly administrativně sesazeny z druhé ligy a klub se musí chystat na sezonu mimo profesionální soutěže. Nalosované jsou do třetí ligy (ČFL), kde v minulé sezoně působilo klubové béčko. To je pro nadcházející ročník přihlášené do divize. Pro tradiční klub jde o obrovský pád, ještě v předminulé sezoně se mužstvo chystalo na sezonu v první lize.
Aktuální situace je taková, že majitelka Nneka Ede řeší možný prodej kraji, komunikace je ale velmi obtížná - podle informací Sportu mělo vedení Jihočeského kraje problém dostat se k účetnictví, aby mohl před případným odkoupením klubu proběhnout řádný audit.
Ede se kvůli nucenému pádu do ČFL (klub nedostal licenci, vzhledem k výpovědi nájemní smlouvy na stadion nemohl garantovat, kde dohraje soutěž) odvolala k mezinárodní arbitráži, lidé kolem ní kalkulují s tím, že by rozhodnutí mohlo klub vrátit mezi profesionální týmy.
Vzhledem k tomu, že soutěže už jsou rozlosovány, je ale takový scénář krajně nepravděpodobný a klub se musí chystat na sezonu v ČFL. V pondělí se mělo mužstvo sejít k prvnímu tréninku, start přípravy byl ale už podruhé odložený. Aktuálně na úterý.
Miroslav Markovič, který je pod majitelkou Ede zodpovědný za chod klubu, měl dát členům kádru zprávu, že důvodem přesunu prvního tréninku na úterý je pondělní státní svátek. Věc se ale má tak, že stále nemá dohodnutého prvního trenéra, většině členů realizačního týmu i hráčům skončily ke konci června smlouvy. V klubu nepůsobí ani manažer áčka David Tomášek, celá organizace v současné chvíli funguje velice složitě.
Stále není jasné, kdo mužstvo do nové sezony povede. Uplynulý ročník dojížděl zkušený kyperský kouč Nikodimos Papavasiliou, ke 30. 6. mu ale skončila smlouva a klub s ním nepočítá.
Budoucnost klubu je nejistá
S pádem mezi amatérské kluby odchází nebo odejde řada dalších hráčů, kterým vypršely smlouvy, v tuhle chvíli nikdo pořádně netuší, kolik členů kádru se dostaví na avizovaný úterní start přípravy.
První trénink by měl vést dosavadní asistent béčka Jan Dvořák, klub jedná s hlavním koučem rezervy Martinem Sladkým. Oběma trenérům ale na konci června vypršela smlouva a zatím v Budějovicích nejsou oficiálně domluvení na pokračování. Stávající áčko Dynama pod vedením Sladkého by dávalo smysl - tým by se v současné situaci postavil zejména na mladých hráčích z béčka a dorostu, kteří za Sladkým stojí a jsou ochotni pod ním hrát.
Klub směřuje k prodeji na kraj, stávající vedení zatím nedokáže hráčům prvního ani druhého týmu říct, jak bude fotbal v Budějovicích vypadat. V širší skupině pro první tým má být 38 lidí, z toho 10 až 12 cizinců, kteří se ale na start přípravy pravděpodobně nedostaví, už si hledají jiné angažmá.
Velmi složitá je dohoda s majitelkou Ede, která minulý týden zablokovala i možnost Táborska, aby v Českých Budějovicích hrálo první ligu - k souhlasu s užíváním stadionu byl nutný spolupodpis stávající šéfky Dynama, jenže britská podnikatelka s představiteli Táborska vůbec nekomunikovala.
Budoucnost celého klubu je nejistá - smlouvy skončily trenérům i hráčům, u některých jsou navázány na účast v profesionálních soutěžích. Zároveň kvalitnějším jedincům chodí nabídky z jiných klubů, je jasné, že v zatím nečitelných podmínkách nemají zájem pokračovat.
V klubu aktuálně nefunguje ani sekce komunikace, poslední klubový příspěvek na oficiálním účtu na síti X proběhl 8. června, tedy skoro před měsícem. Další směřování jihočeské organizace by mělo být známé co nejdřív, pokud nemá dojít k dalšímu nemilému pádu tradiční značky.
Většina klubů od první do třetí ligy už přípravu zahájila. Dynamo mělo domluvené přípravné zápasy, u kterých v současné situaci hrozí, že se budou rušit - aktuálně není jasné, zda by se první nebo druhý tým dokázal k zápasům vůbec sejít. Už se musely zrušit přípravy s rezervou Slavie nebo s Příbramí, v pátek má hrát klub duel s třetiligovým rakouským Leonfeldem.