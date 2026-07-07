Dynamo vede asistent z béčka, opora na odchodu. Na tréninku se sešlo zhruba třicet hráčů
Zahájení přípravy Dynama České Budějovice proběhlo podle informací webu iSport prvním tréninkem v úterý. Hráči se sešli v areálu stadionu na Střeleckém ostrově a absolvovali úvodní tréninkovou jednotku pod vedením Jana Dvořáka, v minulé sezoně asistenta béčka. Na tréninku se hlásila zhruba třicítka hráčů dohromady z áčka i béčka, k rozřazení jednotlivců by mělo dojít v následujících dnech a týdnech.
Stále ale panuje kolem klubu, který byl sesazen do třetí ligy, velká nejistota. Dvořák jako hlavní je dočasná varianta, navíc mu ke 30. 6. vypršela smlouva, stejně jako hlavnímu béčka Martinu Sladkému a prakticky celému realizačnímu týmu, který v Dynamu končil předchozí sezonu ve druhé lize.
Řeší se možné odkoupení klubu krajem, podle informací redakce je ale složitá komunikace se stávající majitelkou Nnekou Ede.
Oficiální informace tradiční klub během úterního odpoledne zatím nevydal - v Českých Budějovicích skončili po sezoně i lidé, kteří měli na starosti komunikaci směrem k veřejnosti.
V klubu už nepůsobí poslední mluvčí Václav Kucul, jeho předchůdce Adam Černý má na starosti marketing a komunikaci v ambiciózním třetiligovém Písku. Skončil také David Tomášek, naposledy manažer prvního týmu a dlouholetý pracovník klubu.
Asi nejlepší hráč týmu uplynulé sezony Antonín Vaníček (28), autor deseti branek, s mužstvem začal přípravu, ale pravděpodobný je jeho odchod, mluví se o zájmu slovenského Ružomberoku.
Hráčům mělo být ze strany vedení řečeno, že klub stále doufá, že dobře dopadne probíhající žaloba u mezinárodní arbitráže (CAS) a mužstvo by mohlo dál pokračovat ve druhé lize. Vzhledem k už danému rozlosování je tato pravděpodobnost minimální - jihočeská organizace se musí chystat na sezonu v ČFL, zatím ale bez jakýchkoliv jistot.