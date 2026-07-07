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Dynamo začalo přípravu: vede je asistent z béčka, na tréninku se sešlo zhruba třicet hráčů

Budějovický fotbalový stadion
Budějovický fotbalový stadionZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
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Zahájení přípravy Dynama České Budějovice proběhlo podle informací webu iSport prvním tréninkem v úterý. Hráči se sešli v areálu stadionu na Střeleckém ostrově a absolvovali úvodní tréninkovou jednotku pod vedením Jana Dvořáka, v minulé sezoně asistenta béčka. Na tréninku se hlásila zhruba třicítka hráčů dohromady z áčka i béčka, k rozřazení jednotlivců by mělo dojít v následujících dnech a týdnech.

Stále ale panuje kolem klubu, který byl sesazen do třetí ligy, velká nejistota. Dvořák jako hlavní je dočasná varianta, navíc mu ke 30. 6. vypršela smlouva, stejně jako hlavnímu béčka Martinu Sladkému a prakticky celému realizačnímu týmu, který v Dynamu končil předchozí sezonu ve druhé lize.

Řeší se možné odkoupení klubu krajem, podle informací redakce je ale složitá komunikace se stávající majitelkou Nnekou Ede.

Oficiální informace tradiční klub během úterního odpoledne zatím nevydal - v Českých Budějovicích skončili po sezoně i lidé, kteří měli na starosti komunikaci směrem k veřejnosti.

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