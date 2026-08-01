Souček má nové angažmá v Česku: ujal se překvapivé role v divizi. Co bude dělat?
Český reprezentant Tomáš Souček bude nově působit v roli technického ředitele Rapidu Psáry, týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Záložník se z Londýna bude na dálku podílet na přípravě a realizaci strategických projektů zaměřených na rozvoj klubové infrastruktury, modernizaci zázemí a dlouhodobý rozvoj středočeského klubu. O novince informovaly Psáry na klubovém webu.
Rodák z Havlíčkova Brodu bude zároveň úzce spolupracovat se sportovním vedením klubu na rozvoji sportovní činnosti, nastavování sportovní koncepce a podpoře důležitého rozvoje mládeže i celého klubového prostředí. Středočechy aktuálně trénuje Karel Krejčí, bývalý trenér Plzně nebo asistent Pavla Vrby u reprezentace.
„Jsem rád, že se mohu stát součástí projektu SK Rapid Psáry. Klub má jasnou vizi a velkou chuť posouvat se dopředu. Těším se na spolupráci s lidmi v klubu i na všechny výzvy, které nás čekají. Věřím, že společně vytvoříme prostředí, které pomůže rozvoji hráčů i celého klubu," řekl Tomáš Součekpro klubový web.
Podle vyjádření Psár měl na angažování záložníka velkou zásluhu sportovní ředitel klubu Jiří Sodoma.
„Český fotbal potřebuje více lidí, kteří si prošli nejvyšší úrovní a mají zkušenosti z profesionálního prostředí. Jen díky tomu můžeme čerpat inspiraci, přinášet nové standardy a posouvat naše prostředí blíž tomu, jak fungují úspěšné evropské kluby,“ uvedl a přiznal, že Tomáše Součka lanařil už delší dobu.
„Jsme rádi, že se nám jeho příchod povedlo dotáhnout, protože jsme se o něčem takovém bavili už v zimě. Jednání probíhala celý půl rok a já jsem velmi rád, že je Tomáš u nás,“ doplnil sportovní ředitel Rapidu Jiří Sodoma
Souček se aktuálně připravuje na novou sezonu, kterou by měl odehrát v dresu West Hamu. Nic by na tom neměl změnit sestup Kladivářů do Championship. Defenzivního záložníka před startem sezony ale trápí zranění kotníku z nedávného mistrovství světa, kdy nedohrál duel s Mexikem.