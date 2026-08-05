Další problémy v Dynamu. Chybí hráči, ruší se béčko a hrozí pokuta. Co s trenéry?
O víkendu začíná sezona v českých nižších soutěžích od třetí ligy, start ročníku se týká i budějovického Dynama. Podle informací Sportu ale klub, který ještě před dvěma lety působil v nejvyšší Chance Lize, v aktuální ostudné situaci nedá dohromady dva dospělé týmy. Rezervní béčko pravděpodobně odhlásí z divize skupiny A (čtvrtá liga), o víkendu nenastoupí na plánovaný zápas v Nýrsku. Klubu za odstoupení z již rozlosované soutěže hrozí pokuta půl milionu korun.
České Budějovice na jaře administrativně spadly z druhé ligy mezi amatéry, klub vedený zahraniční majitelkou Nnekou Ede neobdržel licenci pro profesionální soutěž kvůli chybějícímu stadionu pro celý ročník (kvůli výpovědi z nájmu Střeleckého ostrova od města).
Pád známé jihočeské značky dál pokračuje. V letní přípravě trénovali dohromady hráči áčka i béčka, mnozí z těch, co obdrželi nabídky odejít jinam, klub opustili, včetně zahraničních hráčů. Nejlepší střelec minulé sezony Antonín Vaníček odešel hrát první ligu do Zbrojovky Brno, kapitán a bývalý reprezentant Jiří Skalák se připravuje v Hluboké nad Vltavou na sezonu v divizi.
Tým v létě dočasně připravoval Jan Dvořák, v minulé sezoně asistent u třetiligového béčka.
Kvůli nucenému sestupu áčka z druhé ligy se muselo posunout i béčko, v Českých Budějovicích se přihlásila divize skupiny A. S výrazným odlivem hráčů ale došlo k situaci, že na jihu Čech aktuálně neposkládají dva týmy. Podle informací Sportu tak chystají krajní řešení – několik dní před startem soutěže odhlásí béčko, za což klubu hrozí pokuta půl milionu korun.
Ve středu po obědě ještě Sportovně-technická komise Řídící komise pro soutěže v Česku oficiální oznámení o odhlášení soutěže z Budějovic v ruce neměla, ke zmíněnému kroku klub nejspíš přistoupí v nejbližších hodinách nebo dnech. V případě, že Dynamo zruší béčko, proběhne divizní skupina A v patnácti týmech a vždy jedno mužstvo bude mít o víkendu volno – v prvním kole měly jet Budějovice v sobotu do Nýrska.
V ČFL má první tým odstartovat sezonu v neděli doma proti pražské Admiře, mužstvo bude poskládané pravděpodobně z mladých hráčů akademie, zbylých cizinců a torza hráčů, kteří v klubu zůstali pod smlouvou – například odchovanci Jan Brabec či Ondřej Novák. V přípravě nastupoval i Martin Douděra, bratr českého reprezentanta Davida, který řeší svou budoucnost při pravděpodobném odchodu ze Slavie.
Nejistý post trenéra
Není vyřešená ani otázka trenéra – mužstvo zatím chystá Dvořák, ale pod dřívější smlouvou z pozice asistenta béčka. K týmu měl přijít Martin Sladký, který jako hlavní vedl béčko v minulé sezoně. Tomu na začátku léta smlouva skončila a na nové se zatím nedohodl.
„Řešili jsme i případný krátkodobý kontrakt, abych u mužstva mohl být. Ale bylo mi řečeno, že klub půjde jinou cestou,“ sdělil Sladký na dotaz iSportu. V případě, že by klub převzal v dohledné době kraj, by právě on mohl u mužstva působit v roli prvního trenéra.
K situaci se před několika dny vyjádřil i na fanouškovském účtu Jeden Dynamák. „Koncem předešlé sezony komunikace nebyla. Po skončení jsem měl jednu schůzku s Mírou Markovičem (člověkem odpovědným za chod klubu), kde jsme ale spíš debatovali o něčem jiném než o budoucnosti,” napsal Sladký a reagoval i na šílenou situaci, kdy jeho kolega z minulé sezony Dvořák musí vést dva týmy. „Nezávidím mu to. Je tam sám a pracuje jak s áčkem, tak s béčkem. To nejde stíhat a navíc těch hráčů na dva týmy je prostě málo. Komunikujeme spolu, jezdím se dívat na tréninky někdy,“ popsal aktuální situaci.
Pád Dynama zřejmě dospěje do situace, že ukončí činnost rezervního týmu. Stávající majitelka Ede aktuálně nechce činit žádné zásadní kroky, naopak má nadcházející období trávit v zahraničí.
Zasekl se možný prodej klubu do rukou Jihočeského kraje. Jeho vedení už má k dispozici finanční audit, ale aktuálně neprobíhají intenzivní jednání, která by vedla k vyřešení celé situace ohledně fotbalu na jihu Čech.