Hajloval a prsty předváděl knírek. Fotbalista ze Zlínska za oslavu dostal roční stopku
Trest v podobě ročního zákazu fotbalu si od disciplinárky vyslechl Dominik Paták z Rymic na Zlínsku. Fotbalista hrající 6. ligu totiž dostal od komise trest za nevhodnou oslavu. Před dvěma lety slavil vstřelenou branku gestem, které připomíná hajlování. K tomu si dva prsty levé ruky přiložil pod nos, aby co nejvíce připomínal německého diktátora Adolfa Hitlera.
Komise FAČR prohřešek řešila kvůli naplnění paragrafu 67 Disciplinárního řádu. Ten definuje přečiny spojené s politickým či náboženským projevem na stadionech a v zápasech.
„Hráč po vstřelení gólu přiložil prsteníček a ukazováček levé ruky pod nos a tímto gestem napodobil knír jaký nosil Adolf Hitler a zvedl pravou ruku ve vpažení způsobem připomínající nacistický pozdrav, známý jako hajlování,“ stojí v prohlášení Disciplinární komise Zlínského KFS.
Podle informací serveru sport.cz se sedmadvacetiletý fotbalista proti ročnímu trestu odvolal. Webu to potvrdil předseda klubu Zdeněk Machovský.
„Samozřejmě, že nás to netěší. Na zápase jsem nebyl, vůbec jsem situaci neviděl. Abych řekl pravdu, ani nevím, co to bylo za zápas, už jsou to dva roky. Je to likvidační trest, podle nás to není trest, ale ukončení kariéry,“ popisuje Machovský.
Policie? Případ odložila
Podle šéfa Rymic ze šesté nejvyšší soutěže celou kauzu prošetřovala i policie, která nakonec případ odložila. O znění finálního verdiktu tak nakonec rozhodla fotbalová asociace, jak potvrzuje předseda DK pro Zlínský kraj Zdeněk Kadlček.
„Událost je sice dva roky stará, před rokem jsme ale dostali podklad k prošetření. Následně jsme ho předali policii, která incident řešila. Deset dní zpátky vyšetřování ale odložila. FAČR nás proto pověřil, abychom situaci prošetřili, a následně jsme udělili trest,“ dodává Kadlček.
Patákovi přitom podle znění disciplinárního řádu hrozil ještě větší trest - mohl zaplatit větší pokutu nebo dostat až pětiletý zákaz činnosti.
„Fyzická osoba, která se dopustí v souvislosti s utkáním projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost, bude potrestána zákazem činnosti až na pět let, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč,“ zní ve třetím bodě paragrafu 67a disciplinárního řádu.