Céčko Bohemky startuje pod reflektory. Kapitán: Je nás třicet a Jardovi jsme k dispozici
Nově vzniklé céčko fotbalových Bohemians jde v deváté lize do prvního zápasu. V pátek od 20.30 do něj nastoupí pod umělým osvětlením areálu v Uhříněvsi proti TJ Kyje Praha 14 B pod reflektory a dohledem internacionálů Petra Švancary a Luďka Zelenky. „Oblétá to celý svět,“ říká kapitán Tomáš Mutinský.
V Bohemians si prošel trénováním mládeže i prací tiskového mluvčího. Před středečním ligovým zápasem proti Jablonci s celým týmem pozdravil zaplněný Ďolíček. A v pátek večer se Tomáš Mutinský postaví v zelenobílém dresu s kapitánskou páskou. Klokaní céčko, které je složené z fanoušků vršovického klubu, má hned pro první zápas cíl překonat rekordní návštěvu v historii pražské deváté ligy, neboli třetí třídy.
Jak nápad založit C tým Bohemians vzniknul?
„Při krachu Bohemku zachránili fanoušci a umožnili jí hrát fotbal. Po jednadvaceti letech se příběh uzavírá tím, že dává fanouškům možnost hrát fotbal za Bohemku. Je to takový revanš za to, že pomohli klub zachránit.“
Jaký zájem projekt vzbudil?
„Oblétá to celý svět. Psali o nás v BBC Sport, ve Španělsku, Turecku, Japonsku, Skandinávii. Všimili si nás Youtubeři, nasbíralo to přes milion impresí. Na zkoušku, která proběhla v Ďolíčku, se přihlásilo sedmdesát lidí, od šestnácti do šedesáti let. Neměli třeba ani motivaci uspět, jenom si chtěli kopnout do balonu v Ďolíčku. Ze sedmdesátky jsme vytvořili třicetičlenný tým, který trénuje v Uhříněvsi. A chystá se první oficiální zápas.“
Co od něj očekáváte?
„Nebyl bych to já, markeťák, abych si nedal cíl. Rádi bychom překonali rekord deváté pražské ligy. Stanovil ho květnový zápas Přední Kopaniny C se Spartou Krč v Edenu, kde oficiálně nahlásili 342 diváků. Náš cíl je dostat se na tři sta padesát lidí. Už je prodáno 297 vstupenek. Věřím, že se ještě pár kusů prodá, pár lidí přijde na blind a rekord pokoříme. Což by bylo fakt supr, když si porovnáme zápas v Edenu a v Uhřiněvsi. Jestli ho zlomíme, budeme fakt nadšení. Dalším cílem bude poslední zápas sezony v Ďolíčku a dát pětikilo.“
Jak jste skládali kádr?
„Podmínka je, aby všichni, co za nás hrají, byli Bohemáci. Buď za Bohemku v minulosti hráli, jsou aktivní fanoušci, permanentkáři, výjezdáři. Máme mix od studentů po padesátileté týpky, kteří si jdou uzavřít kariéru. Hraje za nás ředitel klubu Darek Jakubowicz, máme tátu se synem, bráchy i fyzioterapeuta áčka Michala Fialu. Ten na první zápas nemůže, jede s ligovým týmem do Olomouce. V týmu je Svatopluk Boušek, který hrál za Bohemku Fifu. Odhodil ovladač, nazul kopačky a bude hrát fotbal.“
Jak proběhl start týmu po technické stránce?
„Když chcete hrát za Bohemku C, fakt musíte dle informačního systému FAČR přestoupit do Bohemky. Všichni jsme právoplatnými spoluhráči všech Květáků (Roman Květ), Čermáků a dalších. Kdyby Jarda Veselý potřeboval, můžeme nastoupit, registračku máme.“
Odkud jste přestoupil vy?
„Já jsem loni hrál na Příbramsku za Nečín B desátou ligu. Na FAČR se regulérně stal přestup z desáté do první ligy, protože oficiálně přestupujete do nejvýš postaveného týmu. Všichni jsme přestoupili do áčka, nemohli jsme jít z desáté do deváté ligy. Když chcete zaregistrovat hráče v prvoligovém klubu, hradí se manipulační poplatek dva a půl tisíce korun. Jak vy, novináři, píšete, že Bohemka není aktivní na přestupovém trhu, tak takhle jsme Jardovi udělali třicet nových hráčů. Všichni jsme mu k dispozici. Myslím, že i v porovnání se Slavií je to nejvíc přestupů…“
Klub taky nové hráče prezentoval na sociálních sítích…
„I když jsme devátá liga, chceme hrát profesionálně. S každým hráčem jsme podepsali smlouvu v tiskovém středisku, udělali fotky s dresem a s ředitelem, aby měl památku na celý život. Měli jsme media den, focení, natáčení. Týmovou fotku jsme udělali tradičně na ploše, ale protože jsme fanouškovský tým, tak taky v kotli. Začínáme sbírat tisícové dosahy na sociálních sítích. Za poslední měsíc jsme měli dosah 350 000. Tlačíme to i mediálně. Chceme to klukům zpříjemnit. Na první zápas dorazí Petr Švancara s Luďkem Zelenkou, kteří mají svůj projekt Jiná liga.“
A hned to bude premiéra pod světly…
„To je taky málo vídané. Normálně se hraje v sobotu v deset patnáct. Pro hráče to bude atmosféra, i když někteří kluci takhle večer nehráli.“
Zvládají hráči tréninkové dávky?
„Je to trochu komplikace. Mladí kluci byli po půlce tréninku hotoví. Na předminulém tréninku tři cítili sval. Máme trenéra Jan Hegedüse. Musíme tréninkové dávky opatrně dávkovat.“
Co chcete dokázat?
„Naším cílem není dosáhnout sportovních úspěchů. Nechceme si hrát na Wrexham a postupovat čtyři sezony po sobě. Tým máme kvalitní, je supr parta. Nebudeme zklamaní, když nepostoupíme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že je obrovská zodpovědnost hrát za Bohemku. Nosíte klokana na prsou, nechcete prohrát deset nula. Začali jsme před měsícem. Viděli jsme se párkrát a budeme hrát proti klukům, co jsou spolu deset let.“
Jak jsou naladění spoluhráči?
„Kluci si plní sen. Někteří hráli za Bohemku od šesti do osmnácti a pak jim řekli, že na ligu to není. V pětačtyřiceti se vrací do Bohemky a uzavírají kariéru. Máme spoustu odchovanců, fanoušků, ale i lidi, co v životě fotbal nehráli. Projekt má přesah v tom, že kvůli němu někteří začali znovu sportovat. Přivedli jsme lidi k fotbalu a sportu všeobecně. Je tam táta, který má kluka v dorostu Bohemky. Říkal, že díky tomuhle projektu chce zhubnout a znovu sportovat, žít aktivní život. Na nábor přišel frajer, který měl snad dvě stě kilo. Mohl sedět doma a žrát na gauči brambůrky. Koupil si kopačky a přišel. Jsou to extrémně inspirativní příběhy.“