Céčko Klokanů poprvé v akci: obrat a rekord, ředitel na hrotu. Švancarův vzkaz před Slavií
- Nově vzniklé céčko fotbalových Bohemians otočilo v deváté lize zápas proti Kyjím B z 0:2 na 5:2.
Na utkání dorazilo 628 platících diváků, čímž vznikl nový návštěvnostní rekord celé soutěže.
V sestavě se objevil i ředitel klubu Darek Jakubowicz a z hlediště tým podporovaly klubové legendy v čele s Antonínem Panenkou.
Jenom dva inkasované góly v síti domácího brankáře Danziga kazily fanouškům Klokanů radost z atmosférického prvního zápasu Bohemians C. Tým složený z jejich středu po přestávce nastřílel pět gólů a slavil první velké vítězství.
„Je to splněný sen zahrát si za Bohemku. Byla úžasná atmosféra, chtěli bychom všem poděkovat. Jsme samozřejmě rádi, že jsme historicky první zápas céčka Bohemky zvládli vítězně,“ radoval se Svatopluk Boušek, střelec vítězného gólu, který dřív hrával za klubový esportový tým. „Chodím do kotle, mám to sice trošičku dál, jsem z Mostu. Každý domácí zápas je pro mě jako venkovní. Jsem víceméně na každém zápase, minimálně domácím.“
Bohemácké céčko se představilo pod reflektory uhříněvské umělky a u zelených klandrů kolem hřiště se s klobásami a s pivem tlačilo víc než šest stovek diváků. Padl tak nedávný rekord deváté pražské ligy, neboli třetí třídy, který stanovila Přední Kopanina C se Spartou Krč během charitativního utkání v Edenu.
„To je neuvěřitelné. Na devátou ligu, na úplně no name kluky… Když jsem se ptal kamaráda na rekord deváté ligy, tak říkal: Tam nechodí ani přítelkyně těch fotbalistů, koho tam chceš nahnat? Je to důkaz, že Bohemáci jsou fantastičtí fanoušci,“ pochvaloval si kapitán a zakladatel týmu Tomáš Mutinský.
Klokani po přestávce rychle srovnali dvěma góly Maxima Ostapjuka, další trefy přidali Boušek, Martin Bambas a Janyš. V základní sestavě vyběhl ve středu útoku samotný ředitel klubu Darek Jakubowicz. Na hřišti vydržel dvacet minut a vrátil se těsně před koncem, pravidla nejnižší soutěže to umožňují.
„Není to úplně moje pozice, hraju zprava, zády k bráně. Bylo to koučovo rozhodnutí, já to absolutně respektuju,“ usmíval se Jakubowicz. „Nejde o mě. Tady jde o ty fanoušky, kterým jsme chtěli splnit sen. Myslím, že se to podařilo, protože se poslední čtyři měsíce museli po všech stránkách cítit jako profesionálové. Věřím, že tohle bude pokračovat, že to neskončí jenom dneškem, že sezona bude divácky provázaná celou sezonu. Možná zabojujeme o postup.“
Rozpolcený Mičinec: více přál Kyjům!
Zápas sledoval i šéf klubu Dariusz Jakubowicz a několik zelenobílých legend včetně Karola Dobiaše a Antonína Panenky.
„Musím říct, že jsem spokojený, tři body zůstávají doma. Myslím si, že jsme viděli dramatické utkání s výbornou kulisou, což v téhle soutěži není moc zvykem,“ pochvaloval si Panenka. „Kluci do toho dali srdce. Tihle kluci na tenhle zápas v životě nezapomenou. Ať jim to vychází dál.“
Přišel i Tibor Mičinec, útočník mistrovského týmu ze sezony 1982/1983, paradoxně ale patřil k menšině fanoušků hostí.
„Jsem rozpolcený, protože jsem hrál za Bohemku, ale za Kyje hraje můj nejlepší kamarád, asi to budou Kyje. Je mi teď bližší,“ smál se při výběru favorita pátečního večera. „Je nádhera, že si fanoušci založili tým, a že do toho jdou. Obdivuju je. Nevím, jaký mají cíl, jestli jdou až do divize. Ale pokavaď dobře fandí, budou hrát dobře fotbal.“
Do Uhříněvsi přijeli i Petr Švancara a Luděk Zelenka se svým projektem Jiná liga. Během zápasu čile komunikovali s fanoušky a Švancara se blýskl předpovědí před sobotním ligovým hitem mezi vedoucí Slavií a druhou Zbrojovkou.
„Zítra jsme první!“ prohlásil brněnský patriot.