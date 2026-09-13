Unikát v MSFL! Zbrojovka přišla o oba gólmany, nulu udržel bek z dorostu. Úžasné, smekl kouč
Rezerva Zbrojovky Brno zvítězila v utkání MSFL na hřišti Vrchoviny 3:0 a připsala si šestou výhru v řadě.
Tým přišel během prvního poločasu o dva brankáře a zbytek zápasu dochytal devatenáctiletý obránce Václav Kadlec.
Hosté dohrávali v deseti a bez možnosti střídat, přesto soupeře k vážnějšímu ohrožení branky nepustili.
Tohle se jen tak nevidí! Rezerva Zbrojovky ztratila během utkání MSFL na hřišti Vrchoviny v průběhu prvního poločasu oba brankáře a více než polovinu utkání dochytal devatenáctiletý obránce Václav Kadlec. Přesto hosté vyhráli 3:0 a natáhli sérii tříbodových duelů na šest. „Stalo se najednou tolik věcí, že to prověřilo nejen hráče, ale i realizační tým,“ ulevil si trenér Marek Zúbek.
Při debutu z beka do brány
Zadák Václav Kadlec poprvé v kariéře nastoupil v základu seniorského béčka, do něhož byl přeřazen z dorostu. A premiéru bude mít hluboko v paměti až do konce života.Po vyloučení Kryštofa Kostelného (k tomu má zlomený malíček) za zbytečné oplácení po rohu musel jít do brány. Trenér mu to dal befelem. Podíval se na něho a měl jasno. „Má úžasnou postavu, budí respekt. V týmu vyčnívá. Každý přece někdy chytal. (úsměv) Nemyslím ani, že ho napadlo něco namítat. Navíc už měl Vašek žlutou kartu. Radši jsem ho obětoval,“ vysvětlil svůj tah.
Když odcházel Kostelný do kabiny, parťáci na něj volali, že musí svému nástupci půjčit rukavice. „Měli jsme na to rozhodnutí strašně málo času. Malinké štěstí bylo, že se to stalo těsně před přestávkou,“ zmínil Zúbek. V šatně poskytl Kadlecovi pár základních rad trenér brankářů Martin Doležal, připravil ho i psychicky.
Zdecimovaná Zbrojovka dala tři góly
Už předtím se zranila jednička Colin Andrew. Nejspíš si obnovil problém s nohou, který ho limitoval od zimního příchodu z Českých Budějovic. Ještě dřív musel kouč střídat také Patrika Žitného, posilu z áčka. A aby toho nebylo málo, v úvodu druhého poločasu odstoupil Štěpán Konečný. „Nějakých třicet minut před koncem už jsem nemohl střídat,“ informoval trenér, bývalý výborný ligový záložník.
Jedna rána za druhou pro brněnskou juniorku. Se všemi nástrahami si ovšem poradila. I díky záskoku v brance. Vysoký teenager moc práce neměl. Chytil jednu málo nebezpečnou střelu z dálky, výborně stáhl centr a díky kopací technice pomáhal s rozehrávkou. „Zvládl to úžasně,“ chválil Zúbek. O zbytek se postarali jeho spoluhráči, kteří se v deseti semkli a v oslabení nastříleli tři góly. „Kluci hráči skvěle, soupeři nic moc nedovolili,“ ocenil.