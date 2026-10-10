Jako Bobby Zlámal: Zlínský dorost spasil hlavičkující brankář. Hrdina tomu ani nevěřil
Poslední Zlín vybojoval v dorostenecké lize nečekanou remízu 2:2 na hřišti úřadujícího mistra z Hradce Králové.
O vyrovnání v 90. minutě se postaral zlínský brankář Bonifác Procházka, který po rohovém kopu skóroval hlavou.
Domácí trenér Marek Kulič po utkání litoval neproměněných šancí a ztráty prakticky vyhraného zápasu.
Ano, gólman občas promění penaltu, ale aby dal gól ze hry? To je fakt rarita. Pozoruhodná chvíle se však čas od času přihodí. V pátek rozvášnila k radosti starší dorost v tabulce posledního Zlína, který díky nevšednímu kousku svého gólmana bral bod za nečekanou remízu 2:2 na hřišti Hradce Králové. Naopak domácí klesli do kolen, ztratili duel, jenž drželi v rukách.
Jak gól prožíval Zlámal
Také šlo o nejvyšší tuzemskou soutěž. Stav byl stejný, hosté rovněž prohrávali 1:2. Jen se nehrálo v Hradci v areálu na Bavlně, ale v Praze na Julisce, kde sídlí Dukla. Zdeněk Zlámal, tehdejší opora Bohemians, se na samém konci vydal do vápna soupeře podpořit spoluhráče při rohovém kopu – i to se v pátek opakovalo.
Zlámal tehdy hlavou překonal Filipa Radu a začal bouřlivě slavit. Vylezl na plot u kotle zelonobílých, mával dresem. „Kdyby mě nezastavili, běhám tam doteď,“ smál se později.
Oslavy pak popsal při své rozlučce v roce 2022: „Kouči Pivarníkovi jsem řekl, ať mě pět dní na tréninku nečeká. Manželka byla zrovna v Olomouci, takže jsem vzal kluky a byl králem noční Prahy. Hodně jsem si to užil, byla sranda, dělali jsme voloviny. V Kozičce jsem si objednal kýbl mojita. Ale na trénink jsem stejně musel druhý den přijít, trenér je přísný. Přijel pro mě Lukáš Pauschek, naložil mě z baru na zadní sedadlo, lehl jsem si na trávu a zase mě odvezli.“
Procházka jako Zlámal
Stejný kousek předvedl zlínský Jiří Bonifác Procházka. V 90. minutě se přesunul před hradeckou bránu a hlavou trefil výborně kopnutý roh levou nohou. Bylo vyrovnáno! Co je zajímavé, Procházka nijak nebláznil, neslavil jako Zlámal, snad ani nevěřil, co se mu povedlo.
Přitom pro Zlín to byl dar. Votroci byli celý zápas lepší, hosté je však v první půli potrestali z rychlého brejku. Po změně stran domácí favorit, úřadující mistr dorostenecké ligy, výsledek otočil, druhý gól dal Tomáš Poděbradský, syn bývalého hradeckého ligisty.
Jenže pak nastala (oficiálně) poslední minuta. Brankář Yaroslav Husak se rozčiloval, že byl nedovoleně atakován, ale v reálu ani na záznamu se nic takového nepotvrdilo. Chybu udělal zejména útočník Desmond Dada, jenž Procházku špatně bránil.
„Celé utkání jsme byli lepším týmem a naše gólové šance jsme neproměnili. Soupeř naopak z minima vytěžil maximum a odváží si bod,“ litoval trenér Marek Kulič.