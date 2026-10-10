Sudí a vlivný funkcionář se motal na čáře. Zranil se, stojí v zápise. Už rezignoval!
- Pomezní rozhodčí Jan Saňák odstoupil v utkání 7. ligy Pardubického kraje mezi Žamberkem a rezervou Lanškrouna ve 22. minutě.
Podle oficiálního zápisu byl důvodem úraz levého kotníku, ovšem video ukázalo výrazné problémy s koordinací pohybu. Společenskou únavu naznačila skutečnost, že záhy rezignoval.
Chování funkcionáře krajského fotbalového svazu připomnělo známou opileckou aféru rozhodčího Marka Pilného.
V utkání 7. ligy skupiny B Pardubického kraje došlo v sobotu k podezřelé situaci. Pomezní rozhodčí Jan Saňák (35) vykazoval během utkání fotbalistů Žamberku s rezervou Lanškrouna velmi podivné chování. Připomínalo několik výstupů opilých arbitrů v minulosti.
V oficiálním zápise o utkání se ale píše o zraněném kotníku.
Diváci nevěřili svým očím a padali smíchy na zem. Na této úrovni je sice k vidění leccos, ale tohle vážně vypadalo jako scénka ze seriálu Okresní přebor.
Pomezní arbitr Jan Saňák sebou podivně cuká, naklání se a má problém s pohybem. Při chůzi se mu motají nohy, rozeběhnutí mu dělá potíže a v jednom momentu to vypadá, že dokonce spadne.
Saňák je paradoxně členem Výkonného výboru Pardubického fotbalového svazu a také předseda tamní komise rozhodčích, jenž z principu své funkce nasazuje a hodnotí jiné sudí.
Inkriminovaný zápas ani nedokázal dokončit. Podle zápisu o utkání odstoupil ve 22. minutě z důvodu zranění levé nohy v oblasti kotníku. Ke zranění mělo dojít bez cizího zavinění v průběhu zápasu. Skutečnost, že Žamberk duel ovládl 3:0, bylo ve sledu událostí zcela vedlejší.
Podle videa, které redakci iSport.cz zaslal jeden z přítomných diváků, to ovšem spíš vypadá, že by se nemuselo jednat o poraněnou nohu, ale na celkovou indispozici s koordinací pohybu. Mnohé fanoušky by napadlo, že je na vině konzumace alkoholu, jak jsme v minulosti viděli u jiných rozhodčích.
Samotný Saňák po zápase rezignoval na všechny své funkce včetně předsedy komise. Výkonný výbor se situací zabývá a v řádu hodin poskytne prohlášení, které hodlá zveřejnit na sociálních sítích.
Odstoupil kvůli „vlastnímu pochybení“. Tak to oznámil předsedovi Pardubického krajského fotbalového svazu Renému Živnému. Ten informaci deníku Sport potvrdil.
Dosud nejznámějším příkladem společensky unaveného rozhodčího je událost z března 2016, kdy tehdy čtvrtý rozhodčí Marek Pilný při prvoligovém utkání Slavie v Příbrami vrávoral, sotva stál na nohou, zmateně pobíhal po lajně a nakonec se ukázalo, že byl namol opilý. Při srovnání obou situací proto Saňák nyní vypadá stejně podezřele.