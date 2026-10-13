Fotbalová bitva o Brno, díl II. Padne v Líšni divácký rekord? Bude to svátek, říká Páník
Druhé béčko Artisu přivítá v přímém souboji o první místo MSFL třetí rezervu Zbrojovky Brno. Půjde tak o to, kdo sesadí nebo dorovná Uničov.
Pořadatelé na stadionu v Líšni očekávají plné hlediště a útok na divácký rekord soutěže, který je aktuálně 1524 diváků.
Neporažený Artis sází na zkušené prvoligové borce, zatímco Zbrojovka s trenérem Markem Zúbkem sází na mladé talenty. Domácí Artis letos ještě neprohrál.
Ve velkém prvoligovém derby v rámci Chance ligy vyhrála v září Zbrojovka nad Artisem 2:1. Dnes od 17.30 se brněnští rivalové postaví proti sobě znovu, a to na úrovni svých béček a třetí ligy.
V taháku MSFL půjde v Líšni o první místo tabulky, na které v případě výhry vyskočí domácí. Zatím je na čele Uničov, který má o zápas a jeden bod víc. Zároveň chtějí pořadatelé překonat divácký rekord soutěže z dubna 2025, který činí 1524 platících diváků. Tolik zájemců tehdy sledovalo souboj Strání s Uherským Brodem. „Bude to svátek pro nás všechny,“ uvedl trenér Artisu Bohumil Páník.
Souboj o špičku ligy
Na útulný stadionek v Kučerově ulici, kde se donedávna hrávala druhá liga, se vejdou zhruba dvě tisícovky lidí. Očekává se, že na brněnském derby bude plno. Fanoušky obou klubů láká i přímá konfrontace na úrovni MSFL.
V ní je zatím Artis (25) druhý a Zbrojovka (23) třetí. Oba soupeři mají o jedno utkání méně než vedoucí Uničov (26), který mohou domácí po zisku tří bodů přeskočit a hosté dorovnat.
Do Líšně se vrací velký zápas. Nedávno tam hrála v rámci MOL Cupu třeba pražská Sparta. Teď přijede Zbrojovka, která to má z Králova Pole cca jedenáct kilometrů. „Spousta našich kluků prošla Zbrojovkou,“ zmínil kouč Páník. „Je to pro naše nově vytvořené mužstvo obrovská výzva. Chceme být na špici,“ dodal.
Zkušenosti proti mladíkům
Oba celky patří k elitě a nejspíš by se nebránily postupu do druhé ligy. Artis při letošní cestě sází na zkušené borce, obranu řídí Luděk Pernica, k dispozici je i Sedlák, Vukadinovič, Fulnek, Toula, Přichystal, Lutonský či brankář Stoppen. Zúbkův výběr má postavenou rezervu na mladých talentech, jako jsou Pragr, Souček, Tomek nebo Kučera, které vede ze zálohy mazák Jiří Texl.
Domácí pod vedením barda Páníka na podzim ještě neprohráli, nicméně poslední tři utkání venku jen remizovali. „Jednou byla remíza spravedlivá, dvakrát jsme měli vyhrát,“ mínil kouč. Zúbkova Zbrojovka nasbírala za jedenáct kol o dva body méně.
„Je třeba hrát obezřetně, protože nás čeká mladé, běhavé mužstvo, které chce hrát konstruktivní fotbal,“ prohlásil Páník. „Máme skupinu fanoušků s bubnem, která stojí devadesát minut za námi. Toho si velmi vážíme a věřím, že toto utkání přiláká i ostatní diváky,“ přál si.