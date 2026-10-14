Kauza opilý rozhodčí: co se dělo v den zápasu? Kolegové Saňáka varovali
- Rozhodčí Jan Saňák po opileckém výstupu v utkání krajské soutěže okamžitě rezignoval na všechny své fotbalové funkce.
Do odpoledního zápasu v Žamberku nastoupil navzdory varování kolegů a už ve dvaadvacáté minutě musel kvůli indispozici odstoupit.
Předseda krajského svazu označil jeho chování za velkou kaňku, samotný sudí po vypuknutí skandálu požádal veřejnost o klid.
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Nelze mu upřít, že se zachoval, jak měl. Jan Saňák, který mával duel B třídy Pardubického kraje viditelně v podroušeném stavu, ihned zmizel z krajského fotbalu. Položil funkci předsedy komise rozhodčích, tedy muže, který vlastně i sám sebe (spolu)nasazoval na zápasy, hodnotil, posunoval o kategorii výš či níž. Neminul ho ani trest, přesto nelze případ ihned ukončit, proto deník Sport a web iSport dál mapují sobotní příběh. Co se vlastně dělo?
Je to kaňka
Jde sice „jen“ o sedmou ligu, tedy B třídu, ale rozhodně to není malá věc. Jan Saňák udělal průšvih, reakcím čelí rodina, kupříkladu i známý trenér Jiří Saňák, jeho strýc.
René Živný, předseda krajského svazu, při rozhovoru dlouho drží obecnou rovinu, ale když dostane dotaz, zda je naštvaný, zachmuří se. „Z pracovní stránky jsem s ním nikdy neměl problém. Jako předseda komise rozhodčích zajišťoval servis včetně školení profesionálně,“ začne. Jenže pak dodá: „Je to pro mě zklamání.“
Nakonec však ještě mírně uteče z osobního pohledu: „Nemůžeme si tady vyprávět, že to není kaňka. Je a velká. Ale jsem přesvědčený, že jde o selhání jednotlivce.“
V tomto případě to tak je, na druhou stranu si nenamlouvejme, že alkohol a rozhodčí nejdou dohromady. Tu si dají panáčka na uklidnění, po zápase pivko a klobásu. Vše celkem v pořádku v tuzemských poměrech, jen nejde přeskočit míru. A to se v sobotu stalo.
Saňákova sobota
Ostatně na průšvih se zadělávalo celý den, jak člověk zjistí, když jde po stopách suspendovaného Saňáka. Rozhodčí nejprve vyrazil na zápas do Vysokého Mýta. Místní tým spadl do 4. ligy dorostu, což funkcionářům divizního klubu rozhodně nestačí. Potřebují dostat mladíky zpět na vyšší úroveň.
Saňák odpískal zápas s Nemošicemi, který favorit vyhrál 5:1. V tabulce je první, v osmi kolech psal jen vítězství, nastřílel třicet šest branek. Podle svědků bylo třeba výhru oslavit, do čehože se zapojili také rozhodčí. Poté vyrazili do Žamberka, kde se hrálo od půl čtvrté odpoledne. Po cestě se měli ještě stavit na oběd v Chocni, to však není potvrzené z více stran. „Tam to přikrmili,“ říká přesto zdroj iSportu.
V Žamberku pak kolegové radili Saňákovi, aby do zápasu nenastupoval. Náhrada by se našla, ale on si byl jistý, že duel zvládne. Varování se však potvrdilo jako přiměřené. Ve 22. minutě musel odstoupit, podle zápisu kvůli zranění kotníku.
„Podle videa se motal, ale já jsem tam nebyl,“ říká Živný. „Je to průšvih pro fotbal, ne pro mě jako pro předsedu. Máte několik desítek rozhodčích, jak ovlivníte, že se někdo…“ nakousne. „Ale takhle by to být nemělo,“ doplní.
Osobní selhání
Vlastně ihned v sobotu v podvečer se pak rozjela akce. Fandové poslali video iSportu, sdíleli ho na sociálních sítích. Živný konzultoval záležitost s lidmi z komise rozhodčích, pak se mu ozval sám Saňák, který okamžitě podal rezignaci.
„Řekl mi, že to bylo jeho osobní selhání a dál to nerozebíral,“ popisuje šéf kraje. Je to tak trochu přiznání, dalo by se říct.
Deník Sport a web iSport logicky kontaktovaly i hlavního aktéra. Saňák však (velmi slušně) odmítl rozhovor. „Dobrý den, děkuji za oslovení. Vážím si vašeho zájmu, ale po zvážení jsem se rozhodl, že se nyní nechci k celé záležitosti dále veřejně vyjadřovat. Potřebuji si od celé situace především odpočinout a posunout se dál. Věřím, že mé rozhodnutí pochopíte. Děkuji za respektování,“ napsal.
Každopádně byl vyřazen z listiny rozhodčích i delegátů, skončil jako předseda komise sudích. Kraj bude jeho nástupce (dočasně si funkci vzal Živný) řešit příští středu.
Fakta v kauze
- Jan Saňák odstoupil z pozice asistenta rozhodčího v zápase 7. ligy Pardubického kraje (B třída) mezi Žamberkem a Lanškrounem B ve 22. minutě.
- Objevilo se video, na němž je viditelně opilý.
- Saňák ještě v sobotu odstoupil z funkce předsedy krajské komise rozhodčích.
- V ní ho dočasně nahradil předseda René Živný.
- Saňák byl vyřazen z listiny rozhodčích i delegátů a dostal pokutu 1000 korun.
- Stejnou sumu musí zaplatit také hlavní rozhodčí Miroslav Chládek.
- Delegát utkání Jiří Pavla má pozastavenou činnost.