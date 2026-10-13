Rekord těsně odolal. Artis v derby na konci vyrovnal a je první. Druholigová úroveň, řekl Páník
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Divácký rekord MSFL nakonec nepadl, ale gól v 90. minutě ano. Znamenal remízu Artisu se Zbrojovkou v brněnském derby béček (1:1) a posun Páníkova celku na průběžné první místo tabulky. Hosté zůstávají třetí, byť v Líšni po trefě Štěpána Konečného deset minut vedli. „Bylo to utkání na druholigové úrovni. Zbrojovka je obrovsky herní mužstvo,“ cenil si bodu domácí trenér Bohumil Páník.
Překonat divácké maximum z loňského dubna, kdy sledovalo duel Strání s Uherským Brodem 1524 platících diváků, se o kousek nepovedlo. Konkrétně o tři stovky. Do Kučerovy ulice v Líšni, kde je doma ve třetí lize rezerva Artisu, dorazilo 1224 lidí. Viděli dramatický závěr, v němž padly obě branky. „Takhle si to představuju, v Líšni je pěkný útulný stadionek,“ těšila Páníka nadstandardní návštěva.
Po Konečného dorážce zblízka vedla Zbrojovka, ale v poslední minutě základní hrací doby srovnal Martin Rolinek. Balon se k němu dostal po zákroku brankáře Prodělala a domácí obránce už nemohl minout. Zařídil tak čtvrtou remízu svého týmu v řadě a povýšení o skóre přes Uničov na první místo. „Jsem přesvědčený, že jsme měli malinko víc ze hry a víc šancí,“ mínil trenér hostů Marek Zúbek. „Teď je zklamání velké,“ povzdechl si.
V akci řada bývalých či současných prvoligistů
Za Artis nastoupili Stoppen, Vukadinovič, Fulnek, Jeřábek, Rolinek, Petrák či Toula. Rival, jenž má rezervu naopak postavenou na talentovaných odchovancích, využili v derby třeba útočníka Olivera Velicha, záložníka Patrika Žitného nebo tradičně Jiřího Texla.
Na jména byla daleko silnější Páníkova družina, ale na hřišti to bylo herně fifty fifty. A ve finále i výsledkově. „Remíza je spravedlivá,“ mínil Páník, jemuž citelně chyběl střední záložník Jan Sedlák. „Někdy to drhne, ale na druhou stranu je kvalita těch hráčů vysoká,“ narážel zkušený kouč na častou fluktuaci svých svěřenců mezi áčkem a béčkem.