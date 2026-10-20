Čumíš na to jak jetel, řval na sudího. Teď se bude předseda zpovídat, nejde o boj?
V Pardubickém kraji, co se týče fotbalu, rozhodně není v poslední době klid. Po kauze Jana Saňáka, který jako předseda komise rozhodčích nastoupil k zápasu ve stavu rozhodně nepřizpůsobilém, tudíž půjde před disciplinární komisi, se fotbalovému soudu postaví také René Živný, předseda svazu.
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V sobotu se hrál duel okresního přeboru kategorie U19. Do Semína, obce nedaleko Přelouče, která byla známá velmi dobrým týmem ragby a také velkým turnajem starších žáků, rozuměj fotbalistů, přijel tým spojený ze dvou klubů. Bystřian Kunčice a RMSK Nový Bydžov se daly do holportu, přihlásily se do pardubického okresu, byť oba patří do královéhradeckého.
„Podali si žádost a po dohodě s místním okresním svazem jim bylo umožněno hrát náš přebor. My tak máme více družstev a oni mají kde hrát. Máme dobré vztahy mezi OFS,“ vysvětlil René Živný, předseda krajského i okresního pardubického svazu.
Právě jeho jméno se však objevuje v souvislosti s kaňkou, která na zmíněný duel padla. Živný trénuje Semín, jenž nakonec prohrál jednoznačně 1:5. A v 75. minutě se jako kouč pustil do hlavního rozhodčího Mattea Melchiora.
Urážky rozhodčího
Šéf kraje i okresu byl vyloučen, což sudí do zápisu ozřejmili takto: „Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Kritika rozhodčího v nepřerušené hře s hanlivým výrazem: Čumíš na to jak jetel a přitom hovno. Tak nepískej.“
Zápis z inkriminovaného zápasu okresního přeboru • FAČR
To jsou slova z oficiálního zápisu, který je při dalším posouzení situace zásadní.
Jestli je slovo jetel pohoršující…
Sám Živný vinu přiznává, je mu jasné, že ho čeká disciplinární řízení. To je mimochodem v gesci řídící komise pro Čechy - a to právě kvůli Živného postavení.
„Výrok jsem takto řekl, jestli je slovo jetel pohoršující výraz nechám na příslušné disciplinární komisi. Zastával jsem se jako trenér svého družstva během zápasu. Že si to pan rozhodčí vyhodnotil na červenou kartu, je jeho právo, na druhou stranu to svědčí i o tom, že na OFS vychováváme rozhodčí správně a nebojí se dát kartu ani předsedovi. Projednávat by to podle pravidel mělo asi DK ŘKČ, jelikož DK OFS i KFS mohou být zaujatí, vzhledem k mé pozici,“ připustil sám Živný.
Zpovídat se bude i Saňák
Předseda však není jediný z vedení kraje, kdo půjde k disciplinárce. Dnes už bývalý předseda komise rozhodčích Jan Saňák se bude zpovídat z toho, že jako asistent nastoupil do zápasu B třídy Žamberk vs Lanškroun B v podnapilém stavu, což jasně ukázalo video i následné kroky Saňákovy a vedení svazu.
Viník ihned rezignoval, stáhl se. Paradoxem je, že ho dočasně zastupuje – René Živný. Neboli předseda krajských rozhodčí půjde na koberec za kritiku sudího v okrese. Už ve středu však výkonný výbor jmenuje jeho nástupce.
Možná i to je důvod, proč se najednou informace z nižších soutěží dostávají k deníku Sport. Jindy to tak není…
„Součást nějakého boje to bude určitě, když někoho najednou zajímá zápas okresního přeboru dorostu. Ale nedokážu odhadnout jakého. Tohle je zápas OFS, kde žádný boj neprobíhá,“ komentoval Živný.