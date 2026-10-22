Miliony od FAČR a ČSOB do amatérských klubů: 50 000 korun dostalo 158 z nich
Fotbalová asociace a ČSOB v rámci svého partnerství vymyslely projekt Podpora klubů. Pro tuto sezonu se do něj přihlásilo 375 amatérských oddílů, z nichž 158 dostalo po 50 000 korunách. Celkem do nižšího fotbalu doteklo 7,9 milionu korun.
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Pomoc je zaměřena na kluby, které se každodenně věnují výchově dětí a mládeže. Příspěvek míří na sportovní a tréninkové vybavení, údržbu hracích ploch nebo zlepšení podmínek pro trénování.
„Silný český fotbal nevzniká jen na reprezentačních stadionech. Vzniká každý den na hřištích v regionech, kde tisíce dobrovolníků a trenérů vytvářejí dětem prostor pro sport. Právě tam chceme dlouhodobě pomáhat. Podpora klubů je jedním z prvních konkrétních kroků partnerství, kterým naplňujeme naši společnou ambici měnit český fotbal tam, kde to má největší smysl,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB.
„Chci poděkovat ČSOB za spolupráci a zdůraznit, že jde teprve o začátek. Už nyní společně připravujeme a realizujeme další projekty zaměřené na děti, mládež, vzdělávání trenérů nebo rozvoj ženského fotbalu,“ hlásí David Trunda, předseda FAČR.
Vyplácení příspěvků proběhne v listopadu.
V projektu Nová generace trenérů se pak počítá s podporou 158 začínajících mládežnických trenérů.
FAČR podpořil amatérské fotbalové kluby • FAČR