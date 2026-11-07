Artis vedl 4:0, nakonec má ze šlágru jen bod! Neuvěřitelné, nechápal zkušený kouč
Neskutečné selhání! Přímý souboj o první místo v MSFL skončil šokujícím výsledkem. Byť domácí rezerva Artisu Brno v 15. kole pod vedením trenérského barda Bohumila Páníka vedla nad Uničovem ve druhé půli už 4:0, nakonec skončil šlágr remízou 4:4. „Naprosto neuvěřitelné se stalo skutkem,“ kroutil hlavou Páník, jehož soubor ztratil obří náskok za posledních sedmadvacet minut. Hosté vyrovnali díky Koutnému ve třetí minutě nastavení. Následně odpískal sudí Proske konec.
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Domácí měli duel jasně pod kontrolou. V poločase vedli po trefách Sokola s Přichystalem 2:0, po pauze navýšili náskok Fully a znovu Sokol. Pak se začaly dít věci. Páníkův výběr, jenž měl v sestavě ligisty Fulneka, Vukadinoviče, v bráně Borka či Přichystala s Toulou, závěr absolutně nezvládl. „Výtečně rozehraný zápas jsme ztratili během chvilky,“ nechápal Bohumil Páník.
„Tohle si za rámeček nedáme. Vyčítají mi, že nerad střídám. Dneska se ukázalo, proč tomu tak je. Žádný střídající hráč neodvedl to, co jsem očekával. Vůbec nám nepomohli. Dělali chyby, selhali v kombinaci i v samostatných akcích,“ kritizoval po bitvě v Líšni.
Hosté odjížděli z Brna nadšení. Udrželi první místo a povedl se jim nevídaný kousek. „Když jsme prohrávali o čtyři branky, připravoval jsem střídání zkušených za mladíky. Jenže po dvou rychlých gólech jsem to zavrhl, neboť jsme vykřesali naději. V poločase jsme s bodem vůbec nepočítali. Je pro nás velmi cenný,“ hodnotil uničovský trenér David Rojka.