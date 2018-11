ONLINE EL: Slavia - Kodaň. Pražané se mohou přiblížit postupu. Uspějí?

Fotbalisté pražské Slavie hostí ve čtvrtém utkání základní skupiny Evropské ligy v Edenu Kodaň. První vrzájemný zápas "sešívaní" v Dánsku zvládli a zvítězili díky trefě Jana Matouška 1:0. V případě, že by se jim podařilo vybojovat tři body i dnes, stačilo by jim v posledních dvou utkáních získat jediný bod k tomu, aby postoupili do jarní fáze této evropské soutěže. Vyhraje Slavia a přiblíží se postupu, nebo se bude radovat Kodaň? ONLINE přenos zápasu sledujte od 21:00 na iSport.cz.