Nečekejte kanonádu. Ale dobrý výsledek by fotbalová Slavia na hřišti Bordeaux v Evropské lize udělat mohla. Přesvědčení o tom jsou fanoušci i experti společnosti Chance. Kurz na výhru týmu Jindřicha Trpišovského spadl z 2,8:1 na 2,41:1 a to je pořádný sešup. „Je jasné, že Slavia bude chtít vyhrát, ale v první řadě je pro ni důležité neprohrát,“ je v úsudcích o utkání trochu opatrnější Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Pražany zajímá postup ze skupiny a mají dobře spočítáno, co potřebují ve Francii uhrát.