Radu rozpálila víra. Hrdina Koubek? Ty chlape, zrovna proti nám

Jaké je vaše hodnocení porážky 0:1?

„Jsem zklamaný z výsledku, ale ne ze hry. Je to pro nás hodně krušný a tvrdý. Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme hodně aktivní, vytvořili jsme si dost šancí, dokonce tři stoprocentní. Vyjma pěti minut soupeř tahal celý zápas za kratší konec. Ve druhé půli jsme chtěli být stále aktivní. Hráče jsem upozorňoval, že šance přijdou. Ty opravdu přišly, ale soupeř nás z jedné povedené akce potrestal a dostal se do vedení. I přesto jsme i nadále byli lepší, zase měli další možnosti, které jsme opět neproměnili. To nás trápí v celém průběhu Evropské ligy. Tohle byl z naší strany nejkvalitnější zápas. Ve dvojutkání s Rennes jsme byli lepším týmem.“

Jenže máte jen dva body a v Evropské lize končíte.

„Hráli jsme dobrá utkání, ale nezískávali body. Máme jen dva. Všichni řeknou, že jsme poslední. Ale já jsem hráčům poděkoval, jsme na správné cestě.“

Přesto, považujete rychlý konec v Evropské lize za neúspěch?

„V Česku je to brané jako neúspěch. Chtěli jsme postoupit a uhrát víc bodů, ale prohráli jsme zápasy v závěrečných minutách. Ovšem je na čem stavět. Myslím si, že jsme obstáli. Kdybychom hráli všech pět utkání špatně, bylo by to jiné, ale my hráli dobře. Některé soupeře i přehráli. Pro hráče je to velká zkušenost. České kluby v evropských soutěžích nepropadly, hrály vyrovnané zápasy, byť třeba nepostoupily. I my v Jablonci. Kdyby mělo dnešní utkání čtyřicetitisícovou kulisu, byl by to fantastický zápas. Viděl jsem spoustu zápasů, kde bylo padesát tisíc lidí, ale fotbal nestál za nic. Teď už záleží na novinářích, zda se jim líbí pěkný fotbal, nebo postup. Za předvedené výkony v Evropské lize se nemusíme stydět.“

V lize střílíte celkem dost branek, ale v Evropské jste na koncovku dojeli. Proč?

„Je to o klidu v zakončení. Doležal měl dnes spoustu šancí, chybělo mu víc klidu. Je to jiná soutěž. Chybí trochu kvalita v zakončení, možná víc fotbalového štěstí.“

Co vás rozehřálo na konci, že jste v tak velké zimě sundal budnu?

„Věřil jsem, že by se branka mohla někudy procedit, možná proto jsem se svlékl.“

Hrdinou Rennes byl gólman Tomáš Koubek. Ztratil jste s ním po zápase slovo?

„Přišel za námi do kabiny. Podal jsem mu ruku a říkal mu: ty chlape, zrovna proti nám... Byl klíčovým hráčem Rennes. Ale přeju mu to. Je to kluk z našeho, z naší země, ať se mu daří.“