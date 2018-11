Palička: Slavia se mi nelíbila. Hrála laxně, Matoušek neuhrál jediný míč

Co se vám na výkonu Slavie nejvíc nelíbilo?

„Už v prvním poločase jsem si říkal, že hraje laxně. Na Slavii nedám dopustit, ale v Bordeaux hráli bez své tradiční zarputilosti, soudržnosti. To jsem v její hře neviděl. Domácí byli daleko zarputilejší, odhodlanější. Je otázka, zda byli slávisté nervózní z toho, že se mohlo definitivně rozhodnout o jejich postupu. Nebo si třeba mysleli, že to bude jednoduchý zápas, protože soupeři budou mít v hlavách víkendový zápas s PSG. Těžko říct.“

O tom, že jim vidina postupu svazovala nohy, mluvil například brankář Ondřej Kolář…

„Kdyby to bylo takhle, bylo by to špatné znamení i pro trenéra, protože s Petrohradem budou hrát v tomto smyslu ještě daleko těžší zápas. Já však nevěřím tomu, že by je to mohlo ovlivnit. Ti hráči nejsou takoví začátečníci, aby je rozhodilo, že můžou rozhodnout o postupu. Spíš bych se přikláněl k lehkovážnějšímu přístupu k utkání. Každopádně mě to u Slavie nemile překvapilo, protože si myslím, že to mužstvo má hlavu a patu po fotbalové i charakterové stránce.“