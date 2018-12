ONLINE: Slavia - Zenit Petrohrad. Hraje Zelený, na hrotu Škoda

Slavia proti Zenitu bojuje o postup do jarní části Evropské ligy • koláž iSport.cz

Slavia jde do zápasu o evropské bytí a nebytí. Vršovický klub doma uvítá suveréna skupiny C, Zenit Petrohrad, se kterým musí bodovat, aby si zajistil postup do vyřazovací části Evropské ligy. První vzájemný zápas v Rusku nedopadl pro Slavii dobře, i přes dobrý výkon padla po brance Alexandera Kokorina 0:1. ONLINE z utkání sledujte na iSport.cz!