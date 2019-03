Fotbalisté Slavie vstupují na půdě Sevilly do osmifinále Evropské ligy • koláž iSport.cz

Je to tu! Fotbalisté Slavie v Seville vstupují do osmifinále Evropské ligy, naposledy se v pohárech tak daleko dostali před šestnácti lety. Na hřišti historicky nejúspěšnějšího celku soutěže chtějí zabojovat o výsledek, který by je pro domácí odvetu udržel ve hře o postup. V brance španělského celku nastoupí český reprezentant Tomáš Vaclík, dokážou jej svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského překonat? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 18.55!