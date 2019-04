Slavia? Nejlepší tým, proti kterému jsme v EL hrály, smekly hvězdy Chelsea | iSport.cz

"Co jsem zaslechl jeden rozhovor, tak hráči Chelsea řekli, že jsme nejlepší tým, s kterým v Evropské lize hráli. To je jenom pocta pro nás. Myslím, že jsme teď lidem ukázali, že se můžeme srovnávat i s takovými kluby," těšilo brankáře Slavie Ondřeje Kolář, který v souboji se třetím celkem Premier League paradoxně moc těžkých zákroků neměl. V 60. minutě po rohovém kopu ale reflexivně vykopl pokus Antonia Rüdigera a udržel bezbrankový stav.

Právě německý reprezentační zadák Rüdiger jako první pronesl slova úcty na výkon Slavie a označil ji za nejtěžšího soka v Evropské lize. V podobném duchu hovořil v rozhovoru pro Českou televizi i jeho spoluhráč Willian, autor centru na vítěznou hlavičku Alonsa. "Byl to hodně těžký zápas, bylo velmi těžké Slavii napadat, hráli hodně nahoře. Nedostávali jsme se k vyššímu presinku a byli pod tlakem, ale nakonec jsme jeden gól vstřelili, což je před druhým zápasem hodně důležité. Díky němu máme tak do odvety výborný výsledek," liboval si brazilský záložník.

"Podali velmi dobrý výkon, a to od první do poslední minuty,“ navázal na parťáky v povídání s českými žurnalisty před nástupem do autobusu Oliver Giroud, světový šampion z roku 2018. "Byli agresivní a plní odhodlání. Mají to postavené na kolektivu, ne na jednotlivcích. Makají jeden za druhého, byl to nejtěžší zápas, který jsme dosud v soutěži hráli," dodal francouzský snajpr.

Chelsea, která v roce 2013 celou Evropskou ligu ovládla a o rok dříve triumfovala v prestižnější Lize mistrů, se v základní skupině L utkala s BATE Borisov, MOL Vidi FC a PAOK Soluň s bilancí pěti vítězství a jedné remízy na hřišti maďarského Vidi (2:2) v posledním zápase skupiny. V 1/16 finále "Blues" skalpovali švédské Malmö (2:1, 3:0) a v osmifinále rozebrali ukrajinského vicemistra Dynamo Kyjev (3:0, 5:0).

"Samozřejmě mě to moc těší, kor od takových hráčů. Jenže to nám body nebo výsledek neudělá," jen těžko skrýval po těsné porážce zklamání Vladimír Coufal.

Na Stamford Bridge si to pojedeme rozdat

A jak viděl utkání v Edenu kouč Chelsea Maurizio Sarri? "Dobře jsme věděli, že to tady bude hodně obtížné. Že Slavia hraje velmi dobře, hodně agresivně a kontaktně. Byli jsme připraveni na to, že budeme čelit v zápase určitým těžkostem. Byli jsme schopni se tomu dobře postavit a ve druhém poločase jsme byli schopni ještě zlepšit hru. Jsem velmi rád za výsledek, kterého se nám podařilo dosáhnout, a jsem velmi spokojený i s naším výkonem. Musíme si ale dávat před odvetou dobrý pozor, protože soupeř je opravdu nebezpečný. Což ukázal třeba v Genku," ocenil sílu Slavie bývalý trenér Neapole.

"Se Sarrim jsem mluvil jen krátce, ale chvilku jsme se bavili se Zolou, který nás hodně chválil. Co mám zprávy, tak i hráči Chelsea říkali, že to pro ně byl nejtěžší zápas v Evropské lize, který v této sezoně absolvovali," uzavřel na tiskové konferenci Jindřich Trpišovský.

Odveta je na Stamford Bridge v plánu ve čtvrtek 18. dubna. "Nemáme co ztratit. Pojedeme si to tam rozdat a věřím, že nám tam nějaký gól spadne," zůstal sebevědomý brankář Kolář.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 86. M. Alonso Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – Traoré, Král – Masopust, Ševčík, Stoch (64. Zmrhal) – Olayinka (82. Van Buren). Hosté: Arrizabalaga – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, M. Alonso – Barkley (75. Loftus-Cheek), Jorginho, Kovačić – Pedro (59. E. Hazard), Giroud, Willian. Náhradníci Domácí: Kovář, Kúdela, Frydrych, Zmrhal, Hušbauer, Van Buren, Škoda Hosté: Caballero, Kanté, Higuaín, Hazard, Loftus-Cheek, Zappacosta, Luiz Karty Domácí: Coufal Rozhodčí Zwayer – Schiffner, Achmüller (všichni Něm.) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 17484 diváků

