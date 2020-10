Krejčí o losu EL: Slavia má na postup, Spartu čeká ve skupině velký zážitek

Celtic, AC Milán, Lille. Má Sparta nejatraktivnější skupinu z českých týmů?

„Vypadá to tak. Je to těžká skupina s velkými jmény. Hodně bude záležet na tom, jak se bude sparťanům dařit v lize. Pokud si udrží výkonnost ze začátku sezony, můžou si přenést sebevědomí do pohárů. Minimálně doma by mohli uhrát nějaké body.“

I proti AC Milán se slavným kanonýrem Zlatanem Ibrahimovicem?

„Ibra se dostává do formy, bude těžké ho bránit. Na druhou stranu, zápasy s AC bývají obrovský zážitek, před lety jsem to zažil s Plzní. Jediné minus je, že se momentálně hraje bez fanoušků. Ale třeba se to časem ještě změní a pár vyvolených se na tribuny dostane.“

Pojďme ke Slavii, která narazí na Leverkusen, Beer Ševu a Nice. Dá se z téhle skupiny projít dál?

„Slavia by měla mít nejvyšší ambice a hrát o postupové místo. I po odchodu klíčového beka Coufala by měla prodat svoje mezinárodní zkušenosti z posledních let. Slávisté tvoří základ dnešní reprezentace a jsou ostřílení z pohárů, věřím jim.“

ANKETA

Mohou pomstít i Plzeň, která v play off nečekaně přešla přes Beer Ševu?

„I mě to překvapilo. Plzeň po nešťastném vyřazení v Lize mistrů s Alkmaarem dávala postupu do Evropské ligy velkou váhu a brala Beer Ševu jako zápas podzimu, jenže nezvládla roli favorita. Po brzkém gólu soupeře hrála do bloku a těžko se prosazovala. Pro Slavii je to dobrý studijní materiál, trenér Trpišovský se určitě bude chtít poučit.“

A co Liberec? Bude ve skupině s Hoffenheimem, Crvenou zvezdou Bělehrad a Gentem v pozici outsidera, který může jen překvapit?

„Slovan je outsider, ale má na to, aby něco uhrál. Splnil první cíl v podobě postupu do hlavní fáze a cokoliv navíc pro něj bude příjemný bonus. Úplně se s ním nepočítalo, ale tým to může tak povzbudit, že se bude snažit vydolovat maximum i proti těžkým soupeřům ve skupině.“

Překvapil vás Liberec postupem z druhého předkola až do základní skupiny?

„Pravdou je, že se počítalo spíš s Plzní. Liberec zvládl vítr v Litvě, pak těžil z koronaviru v týmu FCSB a v play off měl kliku, že hrál doma. Výborně zachytal brankář Nguyen a pomohla i šťastná penalta na konci zápasu. Teď se Liberec může těšit na zajímavé hráče: s Bělehradem přijede exsparťan Kanga, v Gentu hraje bývalý slávistický stoper Ngadeu a Hoffenheim má reprezentačního obránce Kadeřábka.“

Základní skupiny:

SKUPINA A: AS Řím, Young Boys Bern, Kluž, CSKA Sofia

SKUPINA B: Arsenal, Rapid Vídeň, Molde, Dundalk

SKUPINA C: Bayer Leverkusen, Slavia, Hapoel Beer Ševa, Nice

SKUPINA D: Benfica Lisabon, Lutych, Rangers, Poznaň

SKUPINA E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia

SKUPINA F: Neapol, Real Sociedad, Alkmaar, Rijeka

SKUPINA G: Braga, Leicester, AEK, Luhansk

SKUPINA H: Celtic, Sparta, AC Milán, Lille

SKUPINA I: Villarreal, Karabach, Tel Aviv, Sivasspor

SKUPINA J: Tottenham, Ludogorec, LASK, Antverpy

SKUPINA K: CSKA Moskva, Dinamo Záhřeb, Feyenoord, Wolfsberger

SKUPINA L: Gent, Crvena Zvezda, Hoffenheim, Liberec

SESTŘIH EL: Liberec - APOEL 1:0. Marova penalta v závěru zajistila postup