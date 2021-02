Leicester - Slavia ONLINE: jak se český mistr chystá na odvetu v Anglii

Blíží se velké rozuzlení! Fotbalisté Slavie se chystají na čtvrteční odvetu play off kola Evropské ligy proti silnému Leicesteru, do kterého jdou po domácí remíze 0:0. Postoupí do osmifinále? Dění před zápasem proti špičkovému týmu Premier League sledujeme ONLINE.