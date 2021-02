Kouč lišek Rodgers po vyřazení: Slavia byla lepší. Sestava? Moje chyba

Slavia se raduje z dalšího velkého úspěchu. Ale ne náhodného, v odvetné partii s Leicesterem vyjma úvodu v žádném případě nezaostávala. Naopak čím dál víc určovali hru červenobílí. „Ano, postoupil lepší tým. My jsme v odvetě začali poměrně dobře, ale hráli jsme docela defenzivně, moc šancí jsme si nevytvořili. Chyběla nám agresivita, neměli jsme tolik energie. Slavia byla zkrátka lepší,“ nezastíral trenér Leicesteru Brendan Rodgers.

„První zápas v Praze byl z naší strany lepší. Teď nám chyběla kvalita, kterou umíme předvést. Jsme zvyklí hrát intenzivně, to jsme také nepředvedli. Škoda že jsme inkasovali brzy po přestávce první branku, druhý gól jsme soupeři skoro darovali,“ přidal trenér elitního týmu Premier League.

Při skládání sestavy se musel vypořádat s absencí zraněného špílmachra Jamese Maddisona, na lavičce zůstal od úvodu i fofrník Harvey Barnes. „Vyslal jsem do utkání sestavu, jakou jsem vyslal. Bylo to moje rozhodnutí, tudíž i moje chyba. Bez Maddisona to bylo těžké,“ nezastíral Rodgers.

Leicester pokračuje v nabitém programu, už v sobotu bude hájit postavení na špici anglické ligy proti Arsenalu. Čeká ho ještě dlouhá sezona. „Je to pro nás velké zklamání, ale musíme se přes to přenést. Musíme se poučit, zamyslet se nad tím, co jsme udělali špatně. Umíme si přiznat chyby. Každopádně účast v Evropské lize jsme si užili, dodalo nám to zkušenosti. Budeme se těšit, že i příští sezonu se v Evropě znovu představíme,“ uvedl Rodgers.