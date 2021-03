Slavie, pozor! Šmicer rozebírá parťáka Gerrarda: Vyžaduje totální fotbal

Šest let strávil Vladimír Šmicer v uhrančivě červeném dresu Liverpoolu, všechny po boku Stevena Gerrarda. Rád by se s ním zítra potkal v Praze, i ve společnosti Patrika Bergera. Ale zda na schůzku bývalých kumpánů dojde, je ve hvězdách. „V téhle době ani nevím, zda se můžu potkat s tetou z Děčína, tak jak bych se mohl sejít se Steviem z Glasgow?“ rozesměje se slávistická legenda.

Během uplynulých tří let Gerrard odvedl s Rangers skvělou práci. Má váš obdiv?

„Rozhodně. Je to pro něj první obrovský úspěch v trenérské kariéře. Začínal u liverpoolské mládeže, vedl devatenáctku a u toho si dělal profi licenci. V roce 2018 dostal nabídku ze Skotska, vzal si sebou Garyho McAllistera a začal budovat tým. Vyvrcholením jeho práce je titul šest kol před koncem Premiership. Pro fanoušky Rangers je to něco úžasného, konečně porazili Celtic, pro Stevieho G je to obrovské plus v jeho trenérské dráze.“

Během hráčské kariéry potkal několik výjimečných trenérských person – Houlliera, Beníteze, Hodgsona, Rodgerse. Lepší školu nemohl dostat, že?

„Přesně tak. Byla to pro něj obrovská výhoda. Vždyť jen pod Houllierem hrál šest let, čtyři roky pod Benítezem, od těchto úžasných koučů dostal spoustu inspirace a podnětů. Okoukal tréninky, všelijaké detaily, samozřejmě vnímal i systémové věci, taktiku. A vše se naučil dělat zábavnou formou, jelikož nikdo nemá rád, když na tréninku jen stojíte a nic moc se neděje. Jsem přesvědčený, že Stevie bude sakra dobrý trenér.“

Máte po ruce ještě další argumenty?

„Určitě má obrovský respekt kabiny. Všichni vědí, co dokázal, jak noblesní hráč to byl. Na hřišti byl přirozeným lídrem, měl to v sobě, od prvního dne jsme to cítili. Pokud tuhle svoji přednost dovede správně uchopit v trenérské práci, bude to pro něj obrovské plus.“