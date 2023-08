Priske: Kuchta? Ambice jsou správné, ale má ve Spartě rozdělanou práci

Poslouchal, jak Lukáš Haraslín odpovídal na dotazy novinářů. Při střídání dostal od mluvčího Sparty zprávu, že slovenský reprezentant mluvil dobře. „Super, tak možná bude hrát," vtipkoval trenér Brian Priske. Sparta ve čtvrtek zabojuje v domácí odvetě s Dinamem Záhřeb o základní skupinu Evropské ligy. Do základní sestavy by se měl vrátit útočník Jan Kuchta, o něhož projevil zájem Midtjylland. V posledních dnech se tak spekuluje o jeho odchodu. „Má ve Spartě rozdělanou práci," zdůraznil Priske.

Máte v hlavě už sestavu, s jakou do odvety nastoupíte?

„Samozřejmě vím, kdo bude hrát. Je deset hodin den před zápasem, takže máme jasno. Děláme to tak vždycky, máme poslední trénink a v něm budeme pracovat v tom složení, v jakém budeme hrát. Ale není jen důležité to, s kým budeme hrát, ale jak. V poslední době rotujeme kádr, ale věřím, že se nemění náš herní způsob a vidíte, jak hraje Sparta Praha. Co budu od hráčů chtít, aby byl výkon dominantní."

Přece jen, přemýšlíte o změnách ve způsoby hru nebo rozestavení?

„Vždycky přemýšlíte o zápase, co můžete čekat, jak se bude vyvíjet. V některých fázích utkání v Záhřebu jsme i přes prohru 1:3 dominovali a Dinamo čekalo, jakým způsobem budeme hrát. S ohledem na výsledek to bude zřejmě podobné. Pokud se budeme bavit o rozestavení, nevidím důvod, proč bychom něco měnili. Vyhráli jsme takto hodně zápasů a zároveň je variabilní. Ve výstavby hry se to mění. Budeme vycházet z toho, jak jsme hráli, ale co mě mrzelo, že jsme dostali dva góly v přechodové fázi, v defenzivě i ofenzivě nám chyběla individuální kvalita. Doufám, že někteří hráči podají lepší individuální výkony a vezmou to na sebe."

V Záhřebu jste měli jen dvě střely na branku. Jak tohle zlepšit?

„To souvisí s tím, co už jsem řekl. Je to o individuální kvalitě, v tom jsme selhávali. V Záhřebu jsme měli situace, které jsme mohli využít líp. Ale nestalo se. Jeden z problémů byl v rozhodování hráčů a věřím, že tohle se zlepší. Samozřejmě nestačí být lepší jen v držení míče."

Jak dostat víc do hry hrotové útočníky? V Záhřebu se to tolik nedařilo...

„Nejsem si jistý, jestli hráč v takové pozici musí být ve hře. Očekáváme od nich hlavně góly a když se podíváme na zápas s Dinamem, Kuchta i Olatunji měli velkou šanci, aby vstřelili gól. A od toho tam jsou. Samozřejmě je na této pozici někdy využíváme i při výstavbě hry, zrychlení přechodové fáze, ale když se podíváte na očekávané góly v utkání, měli vysoké číslo. Věříme proto způsobu hry, který máme. Jen je potřeba zlepšit rozhodování hráčů, kteří k nim ten balon musejí dostat. To samozřejmě nebylo ideální a věřím, že když se to zlepší, uvidíte u nich i čísla."

Jan Kuchta v posledních dvou utkáních chyběl v základu, spekuluje se i o zájmu z Dánska a možném odchodu. Jak je na tom?

„Je stoprocentně připravený hrát. Nevím, kolik toho chci říct. Spekulace jsou součástí fotbalu a vaší práce, ale někdy jsou to opravdu hloupé věci. Honza je náš hráč a jsem rád, že ho tady máme. Má ve Spartě ještě rozdělanou práci. Samozřejmě je správné, že má ambice hrát venku, ale Honza ještě pomůže Spartě."

Priske ještě pokračoval po přeložení první části odpovědi....

„Honza je dobrý kluk. Četl jsem některé články, že by měl být zlobivý. Ale pracuje opravdu tvrdě. Jsem šťastný, že ho máme v týmu. Samozřejmě práce je s ním někdy složitější, jako s ostatními útočníky. Ale Honza určitě není někdo, kdo by nám dělal problémy."

Očima Jana Vacka: Co by se muselo stát, aby Kuchta odešel ze Sparty? Video se připravuje ...

Jaká je situace kolem Jana Mejdra a Qazima Laciho, kteří proti Karviné chyběli?

„Mejdr je zraněný, Laci trénuje."

Cítíte rozdíl mezi Evropskou a Konferenční ligou?

„Jednoznačně, je to velký rozdíl. Finančně, prestižně i kvalitativně."

Na Letné budou chybět fanoušci Dinama, hostující sektor obsadí příznivci Sparty. Berete to jako výhodu?

„Nevím, jestli to můžu brát úplně jako výhodu. Každopádně věřím, že to bude mít vliv. Už víme, co Letná dokáže, když se hrají Evropské poháry. Věřím, že zítra prožijeme večer, kdy společně přivedeme na Letnou základní skupinu Evropské ligy."