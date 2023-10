ONLINE: Betis - Sparta. V sestavě Wiesner i Kairinen, sledujte studio

Ve druhém duelu základní skupiny C se představí pražská Sparta. Ta si momentálně užívá dobrou ligovou formu, kterou by chtěla zhodnotit i v Seville. V cestě svěřencům Briana Priskeho stojí domácí Real Betis, v jehož kádru najdeme tři mistry světa a tři vítěze Ligy mistrů. Podaří se Spartě vybojovat další body do tabulky? Místo Angela Preciada je v základu Tomáš Wiesner, do středu zálohy se místo Lukáše Sadílka vrací Kaan Kairinen. Utkání má výkop v 18:45, sledovat jej můžete ONLINE na webu iSport.cz. Ještě o půlhodiny dřív startuje studio iSport.cz s experty Josefem Hušbauerem a Petrem Gabrielem.