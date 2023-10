Kapitán Leverkusenu chválil Kováře: Podržel nás. O výhru jsem se nebál

Leverkusen se brzy ujal dvougólového vedení, prosadili se Jeremie Frimpong a Nathan Tella, jemuž připravil branku reprezentační útočník Adam Hložek. Po změně stran se ale obraz hry změnil a Kovář měl více práce. Po hodině hry včas zmenšil střelecký úhel Eikremovi, v 87. minutě ale nedosáhl na hlavičku Emila Breivika. O chvíli později Kovář vytáhl další nebezpečné zakončení hlavou Ellingsena.

„O vítězství jsem neměl strach, protože jsem věděl, že máme v bráně dobrého gólmana, podržel nás. Ale musíme se poučit do dalších zápasů, abychom soupeře zbytečně nepouštěli zpátky do hry. Mohlo by se nám to vymstít,“ citoval Taha deník Kicker.

Kovář, jenž v minulém ročníku pomohl pražské Spartě k ligovému titulu, stejně jako v úvodním kole proti Häckenu (4:0) zastoupil v bráně obvyklého kapitána Lukase Hradeckého. Hložek nastoupil v základní sestavě poprvé v sezoně a měl podíl na vydařené první půli, po změně stran se ale obraz hry změnil.

„Úplně jsme vypadli ze zápasu, polevili jsme. To není dobře, stalo se nám to už na část utkání proti Häckenu. Rozhodně je to k zamyšlení, musíme se na to zaměřit,“ podotkl Alonso. „Ztráta koncentrace, zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ přidal Tah.

Španělský mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy Alonso ve čtvrtek vítězně oslavil roční výročí na lavičce Leverkusenu. Jeho tým z úvodních deseti soutěžních duelů v sezoně ztratil body za jedinou remízu a vede nejen bundesligu, ale i skupinu H Evropské ligy o skóre před Karabachem.