ONLINE: Slavia - AS Řím 0:0. Aktivní úvod, Jurečka střílel jen do brankáře

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek ve čtvrtém z šesti zápasů skupiny Evropské ligy přivítají lídra tabulky AS Řím, s nímž před 14 dny v italské metropoli prohráli 0:2. Pražané si chtějí zlepšit náladu po víkendové porážce 1:2 s Plzní v domácí nejvyšší soutěži. Pokud by finalistu minulého ročníku Evropské ligy zdolali, získali by bez ohledu na zbylé výsledky jistotu účasti v jarní části pohárů. Utkání začíná v 18:45. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz, stejně jako poločasové speciální studio s Jiřím Saňákem a Davidem Heidenreichem.