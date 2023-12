Limassol - Sparta 1:3. Hosté zůstávají v EL! Dva góly dal Birmančevič

Fotbalisté Sparty v závěrečném kole skupinové fáze Evropské ligy vyhráli na Kypru proti Arisu Limassol 3:1 a slaví postup do jarních bojů soutěže. Letenští už v poločase vedli 3:0 zásluhou Jana Kuchty a dvou gólů Veljka Birmančeviče, a dokonce sahali po prvním místě ve skupině C. Na něm nakonec končí Rangers, kteří v souběžně hraném duelu vyhráli na hřišti Betisu 3:2. Po skončení utkání sledujte studio iSport.cz s Miroslavem Jirkalem a Danielem Konečným.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 84. Bengtsson Hosté: 4. Kuchta, 11. Birmančević, 45+1. Birmančević Sestavy Domácí: Vaná (C) – Yago, Moucketou-Moussounda (46. Brorsson), Urošević, Cajú – Mayambela (76. Špoljarić), Szöke (65. Brown), Struski – Y. Gomis (65. Montnor), Bengtsson – Kokorin (85. Stępiński). Hosté: Vindahl – Vitík, Sørensen (66. Vydra), Krejčí ml. (C) – Preciado (36. Wiesner), Laçi, Kairinen, Zelený – Birmančević (78. Pešek), Kuchta (78. Olatunji), Haraslín (66. Karabec). Náhradníci Domácí: Chrysostómou, Sofroníou, Brown, Špoljarić, Stępiński, Dimitriou, Brorsson, Montnor, Babicka Hosté: Vorel, Gomez, Olatunji, Pavelka, Karabec, Sadílek, Pešek, Vydra, Wiesner, Ševčík, Ryneš, Sejk Karty Domácí: Cajú, Brown Hosté: Krejčí ml., Kairinen Rozhodčí Osmers – Beitinger, Schaal (všichni Německo) Stadion Limassol Stadium (Limassol, Kypr)

Sparťanské počty

Sparta může skončit na kterémkoli místě tabulky. Když na hřišti Arisu…

…vyhraje, postoupí do play off Evropské ligy bez ohledu na výsledek druhého utkání. Mohla by jít i z prvního místa, to pokud Betis s Rangers remizuje a Sparta bude mít lepší skóre než Betis (nyní horší o tři góly).

…remizuje, postoupí do play off Konferenční ligy.

…prohraje, bude mít s Arisem stejný počet bodů a o postupujícím do Konferenční ligy bude rozhodovat vzájemný zápas (první utkání Sparta vyhrála 3:2), případně skóre. To má Sparta nyní o čtyři góly lepší.