EL: AC Milán padl v Rennes, ale jde dál. Obrat Freiburgu, slaví i Benfica

Fotbalisté Freiburgu postoupili podruhé za sebou do osmifinále Evropské ligy. V dnešní odvetě 2. kola porazili po prodloužení Racing Lens 3:2, přestože po prvním poločase prohrávali 0:2. Postup slaví také AC Milán i přes prohru v odvetě v Rennes 2:3. Čtyři utkání včetně duelu Sparta Praha - Galatasaray začala ve 21:00. Jednoho z postupujících přidělí páteční los pražské Slavii, která se jako vítěz skupiny kvalifikovala mezi posledních šestnáct týmů přímo.

Freiburg je v bundeslize po čtyřech kolech bez vítězství až osmý, ale ve dvou posledních domácích zápasech v Evropské lize nadělil soupeřům po pěti gólech, a tak byl v odvetě proti Lens favoritem. Zvláště když Racing v pohárové Evropě nevyhrál čtrnáct zápasů v řadě. Jenže Portugalec Pereira da Costa po necelé půlhodině využil zaváhání brankáře Atubulua a v nastavení prvního poločasu přehodil Wahi gólmana povedeným lobem a to by v součtu s bezbrankovou remízou z prvního zápasu hostům bohatě stačilo. Ale Maďar Sallai dvěma góly po změně stran poslal zápas do prodloužení a v něm diváky rozjásal Rakušan Gregoritsch.

Pro AC Milán je Evropská liga pravděpodobně jedinou možností, jak v této sezoně získat nějakou trofej. Po podzimním zklamání v Lize mistrů následovalo vyřazení z Italského poháru a v Serii A ztrácí na městského rivala Inter už 11 bodů. Před týdnem si doma proti Rennes vytvořil tříbrankový náskok. V odvetě sice domácí Bourigeaud odpověděl hattrickem, když dal dva góly z penalt, ale srbský útočník Jovič přesnou hlavičkou odčinil své vyloučení v nedělním zápasu v Monze a Portugalec Leao po samostatné akci z vlastní poloviny hřiště i podruhé vyrovnal.

Benfica před týdnem vyhrála v Lisabonu 2:1 díky dvěma penaltám, které proměnil argentinský mistr světa Di María, a to nakonec stačilo. Toulouse, které ve francouzské lize hraje o záchranu, už během prvního poločasu odvety přišlo o dva zraněné hráče. Největší šanci měl Nizozemec Dailinga, ale jeho střelu zastavila tyč, a tak první účast Toulouse v pohárově Evropě po 14 letech skončila.

Mezi šestnáctkou nejlepších v Evropské lize je i Karabach a pro klub z Ázerbájdžánu je to největší úspěch v historii. Vykročil k němu už v prvním utkání v portugalské Braze překvapivou výhrou 4:2. Doma, kde prohrál jen jeden z posledních 16 pohárových zápasů, mu cestu zkomplikoval Cafarguljev, který v rozpětí čtyř minut uviděl dvakrát žlutou kartu. Početní převahu využili Fernandes a Djaló a vynutili si prodloužení. V něm se trefily oba týmy, ale pak měl ještě poslední slovo ve druhé minutě nastavení domácí Achundzade.

Odvetná utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

Toulouse - Benfica Lisabon 0:0

První zápas 1:2, postoupila Benfica.

Rennes - AC Milán 3:2 (1:1)

Branky: 11., 54. z pen. a 68. z pen. Bourigeaud - 22. Jovič, 58. Leao. První zápas 0:3, postoupil Milán.

Freiburg - Lens 3:2 po prodl. (2:2, 0:2)

Branky: 68. a 90.+3 Sallai, 99. Gregoritsch - 28. Pereira da Costa, 45.+2 Wahi. První zápas 0:0, postoupil Freiburg.

Karabach - Braga 2:3 po prodl. (0:2, 0:0)

Branky: 102. Silva, 120.+2 Achundzade - 70. Fernandes, 83. Djaló, 112. Banza z pen. ČK: 57. Cafarguljev (Karabach). První zápas 4:2, postoupil Karabach.

21:00 Sparta Praha - Galatasaray Istanbul, AS Řím - Feyenoord Rotterdam, Marseille - Šachtar Doněck, Sporting Lisabon - Young Boys Bern.

Postupující přímo do osmifinále a nasazení pro páteční los:

Slavia Praha, West Ham United, Brighton, Liverpool, Glasgow Rangers, Bergamo, Villarreal, Leverkusen.