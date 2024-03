ONLINE: Slavia - AC Milán 0:2. Holeš vyloučen, hosté dvakrát udeřili

Slavia čelí v odvetném zápase osmifinále Evropské ligy AC Milán. Před týdnem na San Siru padla 2:4, má tak co dohánět. „Sešívaní“ musí navázat na domácí výkon proti AS Řím, který porazili 2:0, podobný výsledek by jim dnes zajistil alespoň prodloužení. AC už v minulém kole v odvetě s postupem hazardovalo, zápas v Rennes ale nakonec zvládlo postupovým výsledkem. Podaří se Pražanům favorita potrápit? S kapitánskou páskou nastupuje Tomáš Holeš, který by měl hrát v záloze. Sledujte ONLINE přenos od 18:45 na iSport.cz, v 18:15 pak startuje STUDIO, kde jsou hosty Martina Vaita bývalý hráč Slavie Josef Hušbauer a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.