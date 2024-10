ONLINE: PAOK Soluň - Plzeň. Viktoria v Řecku hraje o první výhru v EL

Plzeňská Viktoria hraje třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po dvou remízách s Frankfurtem a Ludogorcem Razgrad tentokrát vyrazila do Řecka na horkou půdu soluňského PAOKu. Soupeř Západočechů má zatím na kontě dvě porážky od Galatasaraye a FCSB. S divokými fanoušky v zádech se proto pokusí o zisk prvních bodů. Do sestavy Plzně by se měl vrátit Lukáš Červ, jenž vinou disciplinárního trestu chyběl v domácí lize. Zápas od 18:45 sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz.