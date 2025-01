Expert viděl nadupanější Spartu: Na bod mohla pomýšlet, výkon se mi líbil

Jasně, Inter hrál, co potřeboval, aby došel k výhře v ligové fázi Ligy mistrů na Spartě. Také zápas ovládl po výsledku 1:0 a domácím definitivně zabouchl dveře do vyřazovací části. „Ale to se dalo čekat už před utkáním,“ pronesl bývalý bundesligový útočník, dnes trenér a expert deníku Sport Petr Ruman, jenž střet sledoval přímo na Letné. Ve druhé půli viděl mnohem nadupanější a hladovější Spartu než v první.

Bylo pochopitelné, že tým Larse Friise šel do úvodní části opatrněji? Podzim nekončil dobře, v Lize mistrů schytal příděly.

„V určitém smyslu se to pochopit dá, souhlasím. Pokud to byl plán s tím, že se do toho ve druhém poločase šlápne. Ale můj pocit mi říká, že měli až moc velký respekt a v šatně pak byli trenéři trochu hlasitější, nabádali hráče, aby byli aktivnější. Je to zápas Ligy mistrů, proti Interu, proti obří kvalitě, ale po přestávce bylo vidět, že když Sparta hrála aktivněji, byla více na míči, nutila soupeře k chybám. Chytil se i stadion. Škoda, že to nebylo od první minuty.“

Čím to bylo způsobené?

„Na hřišti by měla být více vidět chuť zvítězit než strach z porážky. Ve druhé půli to šlo, Sparta se snažila presovat vysoko. Samozřejmě, Inter měl šance, protože má kvalitu, ale od Sparty se mi to hodně líbilo. Šlo ale opravdu o to vstoupit dobře do sezony, ukázat věci, které se trenéři snažili během krátké zimní přípravy dostat do mužstva, což se ve druhém poločase povedlo. I když je to prohra, výkon se počítá.“

V čem jste viděl změnu oproti podzimu?