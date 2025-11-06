Předplatné

ONLINE: Plzeň - Fenerbahce. V útoku Durosinmi i Adu, hraje také Paluska

Hráči Plzně se radují z úvodní branky
Hráči Plzně se radují z úvodní brankyZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká čtvrté utkání v ligové fázi Evropské ligy. Západočeši se doma představí proti tureckému Fenerbahce. Oba týmy aktuálně drží sérii sedmi soutěžních zápasů bez porážky. Plzeňští budou chtít přidat třetí výhru v soutěži, která by je výrazně přiblížila k postupu do jarní fáze. Podaří se svěřencům Martina Hyského navázat na senzační triumf v Římě i na domácí půdě proti nepříjemnému tureckému soupeři? Utkání startuje ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland440011:312
2Freiburg43108:310
3Celta Vigo43019:49
4Braga33005:09
5Lyon33005:09
6Plzeň32106:27
7Ferencváros32105:37
8Záhřeb42117:67
9FC Porto42114:47
10Brann32015:26
11Aston Villa32014:26
12Panathinaikos42027:66
13Basilej42026:56
14Young Boys32016:66
15Lille42026:66
16Fenerbahce32014:46
17GA Eagles42024:56
18Real Betis31204:25
19Nottingham Forest41216:55
20Boloňa31113:34
21Genk31111:14
22PAOK31115:64
23CZ Bělehrad41123:54
23Sturm Graz41123:54
25Celtic41124:74
26AS Řím31023:43
27Feyenoord31023:43
28Ludogorets31024:63
29Salcburk41034:63
30Stuttgart31022:43
31FCSB41033:73
32Utrecht40131:51
33Malmö40132:71
34M. Tel-Aviv30121:61
35Nice40044:90
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů