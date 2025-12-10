Předplatné

Panathinaikos vs. Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Otakar Plzák
Evropská liga
Fotbalisté Plzně nastoupí k šestému duelu Evropské ligy proti řeckému Panathinaikosu. Svěřenci trenéra Hyského v tomto ročníku hájí neporazitelnost v soutěži, kterou budou chtít udržet i na horké řecké půdě. Zápas začíná ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě?

Vše o utkání Panathinaikos vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 11. prosince, 21:00

Místo konání: Olympijský stadion, Athény

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: António Nobre (Portugalsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Panathinaikos vs. Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně v šestém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Panthinaikos vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup stále ve svých rukou. Šestým soupeřem bude řecký Panathinaikos.

Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26

1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

 

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

