ONLINE: Panathinaikos - Plzeň. V brance opět Wiegele, hrají Višinský i Adu
Fotbalisté Plzně v Aténách proti Panathinaikosu hájí neporazitelnost v Evropské lize. Případným bodovým ziskem by se výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Trenér Martin Hyský počtvrté v řadě postavil do branky Floriana Wiegeleho na úkor Martina Jedličky. Příležitost dostal Denis Višinský, v útoku startují Prince Adu a Rafiu Durosinmi. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Jediný český zástupce v hlavní fázi Evropské ligy má po pěti kolech devět bodů. Plzeň drží s dalšími třemi celky neporazitelnost a s pouhými dvěma inkasovanými góly má spolu s Lyonem nejlepší defenzivu.
Proti Panathinaikosu by Viktoria ráda prolomila dlouhou neúspěšnou sérii. České kluby totiž v dosavadních šestnácti pohárových duelech na řecké půdě ještě nevyhrály.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off