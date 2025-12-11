Panathinaikos - Plzeň 0:0. Viktoria se vyrovnala s červenou Jemelky, z Řecka veze bod
Ofenzivní plány Plzně zhatilo v Aténách brzké vyloučení Václava Jemelky. Viktoria se v důležitém utkání Evropské ligy proti Panathinaikosu víc jak hodinu bránila v oslabení. Statečně bojovala a nakonec si odvezla bod za remízu 0:0. Třetí totožný výsledek západočeského celku znamená, že Plzeň zůstává na mezinárodní scéně bez porážky a je blízko postupu do jarního play off.
Václav Jemelka patří k nejzkušenějším hráčům týmu, na které je v drtivé většině zápasů spoleh. Například před rokem ve Frankfurtu v bláznivém závěru trefil gól na konečných 3:3. Na čtvrteční večer v Aténách ale nebude vzpomínat úplně v dobrém.
První žlutou dostal Jemelka už ve 12. minutě – na půlce sroloval pohyblivého Tetého, portugalský sudí António Nobre vytáhl jasnou první žlutou. Další skluz vyšel plzeňskému stoperovi o chvíli později perfektně – skvělým obranným zákrokem zastavil na poslední chvíli unikajícího Davida Calabriu.
Plzeňský stoper nakonec dohrál už ve 32. minutě. Faul vznikl opět ze souboje s Tetém. Jemelka svého soupeře dohrál u lajny, jednalo se o nedovolený zákrok v plné rychlosti. Rozhodčí vytáhl druhou žlutou a Viktoria šla už po půlhodině do deseti. Byl to nešťastný zákrok, možná lehce přísná karta, kterou si ale sudí bez problémů obhájí.
„První kartu dostal v jedenácté minutě, červená už tam visela na vlásku. Druhý zákrok byl u lajny, kde to nic neřeší. Určitě bylo lepší, kdyby tu situaci vykrokoval,“ zhodnotil situaci ve studiu Nova Sport bývalý kapitán Plzně a zkušený stoper Roman Hubník. „První zákrok byl docela drsný, cvaknul mu nohama přes kotník. Druhý souboj byl trošku smolný. Tete ukázal obrovskou rychlost, dobře si to píchnul. Zkomplikovalo to plány Viktorce,“ přidal se ve studiu druhý host, někdejší záložník Plzně Martin Fillo.
Martin Hyský zareagoval ještě na konci prvního poločasu – na stopera šel Svetozar Markovič, spolu s ním vyběhl do hry i Cheick Souaré. Vynucené změny odnesli Prince Adu a Denis Višinský, Viktoria obětovala dva ofenzivní hráče. Ve druhé půli šel dolů další ofenzivní hráč Tomáš Ladra, místo něj naskočil spíš defenzivně orientovaný Karel Spáčil. V závěru na hrotu svou prací velmi pomohl střídající Vydra.
Plzeň se proti silnému soupeři, vedeném slavným koučem Rafaelem Benítezem, logicky musela mnohem víc zatáhnout. Florian Wiegele, který i přes prohru 0:3 na Slovácku dostal znovu přednost před Martinem Jedličkou, měl jenom za první poločas čtyři poměrně těžké zákroky a další mu přibývaly při silném domácím tlaku.
Zápasové plány mohli trenéři při dlouhém oslabení hodit do koše. Hosté většinou běhali bez míče na vlastní polovině, bojovali na hranici možností. Složitou situaci ale zvládali dobře. Plzeň pozorně bránila, když byla možnost, snažila se vyrážet do brejků a aspoň trošku ulevit přetížené obraně.
Velký tlak byl na Sampsona Dweha, který se žlutou dohrával závěrečnou pasáž utkání. On a další ale těžký duel zvládli a Viktoria uhrála třetí remízu 0:0 po sobě. Po šesti kolech zůstává v Ligové fázi Evropské ligy po podzimu neporažena – uhrála dvě výhry a čtyři remízy. Dvě kola před koncem (v lednu hraje doma s Portem a končí na Basileji) má solidně našlápnuto do jarních vyřazovacích bojů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off