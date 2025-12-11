Předplatné

Panathinaikos - Plzeň 0:0. Viktoria se vyrovnala s červenou Jemelky, z Řecka veze bod

Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídání
Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídáníZdroj: ČTK / AP / Thanassis Stavrakis
Čtvrtý rozhodčí tahá Martina Hyského zpět do technické zóny
Rafiu Durosinmi během utkání s Panathinaikosem
Rafael Benítez v utkání s Plzní
Amar Memič vhazuje po boku slavného trenéra Rafaela Beníteze
Lukáš Červ hlavičkuje v zápase Panathinaikosem
Denis Višinský stíhá Georgiose Kyriopoulose
Tomáš Ladra bojuje o míč s Manolisem Siopisem
Ofenzivní plány Plzně zhatilo v Aténách brzké vyloučení Václava Jemelky. Viktoria se v důležitém utkání Evropské ligy proti Panathinaikosu víc jak hodinu bránila v oslabení. Statečně bojovala a nakonec si odvezla bod za remízu 0:0. Třetí totožný výsledek západočeského celku znamená, že Plzeň zůstává na mezinárodní scéně bez porážky a je blízko postupu do jarního play off.

Václav Jemelka patří k nejzkušenějším hráčům týmu, na které je v drtivé většině zápasů spoleh. Například před rokem ve Frankfurtu v bláznivém závěru trefil gól na konečných 3:3. Na čtvrteční večer v Aténách ale nebude vzpomínat úplně v dobrém.

První žlutou dostal Jemelka už ve 12. minutě – na půlce sroloval pohyblivého Tetého, portugalský sudí António Nobre vytáhl jasnou první žlutou. Další skluz vyšel plzeňskému stoperovi o chvíli později perfektně – skvělým obranným zákrokem zastavil na poslední chvíli unikajícího Davida Calabriu.

Plzeňský stoper nakonec dohrál už ve 32. minutě. Faul vznikl opět ze souboje s Tetém. Jemelka svého soupeře dohrál u lajny, jednalo se o nedovolený zákrok v plné rychlosti. Rozhodčí vytáhl druhou žlutou a Viktoria šla už po půlhodině do deseti. Byl to nešťastný zákrok, možná lehce přísná karta, kterou si ale sudí bez problémů obhájí.

„První kartu dostal v jedenácté minutě, červená už tam visela na vlásku. Druhý zákrok byl u lajny, kde to nic neřeší. Určitě bylo lepší, kdyby tu situaci vykrokoval,“ zhodnotil situaci ve studiu Nova Sport bývalý kapitán Plzně a zkušený stoper Roman Hubník. „První zákrok byl docela drsný, cvaknul mu nohama přes kotník. Druhý souboj byl trošku smolný. Tete ukázal obrovskou rychlost, dobře si to píchnul. Zkomplikovalo to plány Viktorce,“ přidal se ve studiu druhý host, někdejší záložník Plzně Martin Fillo.

Martin Hyský zareagoval ještě na konci prvního poločasu – na stopera šel Svetozar Markovič, spolu s ním vyběhl do hry i Cheick Souaré. Vynucené změny odnesli Prince Adu a Denis Višinský, Viktoria obětovala dva ofenzivní hráče. Ve druhé půli šel dolů další ofenzivní hráč Tomáš Ladra, místo něj naskočil spíš defenzivně orientovaný Karel Spáčil. V závěru na hrotu svou prací velmi pomohl střídající Vydra.

Plzeň se proti silnému soupeři, vedeném slavným koučem Rafaelem Benítezem, logicky musela mnohem víc zatáhnout. Florian Wiegele, který i přes prohru 0:3 na Slovácku dostal znovu přednost před Martinem Jedličkou, měl jenom za první poločas čtyři poměrně těžké zákroky a další mu přibývaly při silném domácím tlaku.

Zápasové plány mohli trenéři při dlouhém oslabení hodit do koše. Hosté většinou běhali bez míče na vlastní polovině, bojovali na hranici možností. Složitou situaci ale zvládali dobře. Plzeň pozorně bránila, když byla možnost, snažila se vyrážet do brejků a aspoň trošku ulevit přetížené obraně.

Velký tlak byl na Sampsona Dweha, který se žlutou dohrával závěrečnou pasáž utkání. On a další ale těžký duel zvládli a Viktoria uhrála třetí remízu  0:0 po sobě. Po šesti kolech zůstává v Ligové fázi Evropské ligy po podzimu neporažena – uhrála dvě výhry a čtyři remízy. Dvě kola před koncem (v lednu hraje doma s Portem a končí na Basileji) má solidně našlápnuto do jarních vyřazovacích bojů.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

