Šulc zařídil Lyonu tři body. Horníček vynuloval Nice, Pech u výhry nad Lille
Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži. Lukáš Horníček udržel už počtvrté čisté konto a pomohl Braze k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu Ludogorce Razgrad. Příští soupeř Plzně FC Porto porazil Malmö 2:1 a na západ Čech v lednu dorazí na osmém místě tabulky.
Z české dvojice byl v Lyonu v základní sestavě jen Šulc, Adam Karabec přišel na trávník až v nastavení. Lyon už v této sezoně porazil Utrecht a poradil si i s dalším týmem ze země tulipánů. Portugalec Moreira potřeboval na otevření skóre jen tři minuty, ale Smit využil chybu brankáře Descampse při rozehrávce a rychle vyrovnal.
Šulc vrátil domácím vedení, když byl včas u míče, který brankář hostů De Busser jen vyrazil. K pěti gólům ve francouzské lize přidal první na evropské scéně, kde se naposledy trefil v březnu ještě v dresu Plzně při remíze 1:1 s Laziem Řím.
Z Porta poslal Plzni vizitku jednadvacetiletý španělský útočník Aghehowa. Dvěma góly v prvním poločase zařídil lídrovi portugalské ligy čtvrtou výhru. Malmö, které v předkole vyřadilo olomouckou Sigmu, má na kontě jen jediný bod a tři vstřelené góly, ten poslední byl vlastní.
Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a vynesl ji na sedmé místo. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.
V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.
Midtjylland si v utkání s Genkem připsal už pátou výhru a za Lyonem je jen vinou horšího skóre. Belgický tým venku zvládl oba předchozí zápasy, ale tentokrát vyšel naprázdno, když jediným střelcem byl Korejec Čo Kju-song. Dánskému mužstvu chyběl dlouhodobě zraněný obránce Adam Gabriel.
Patnáct bodů má i třetí Aston Villa, podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk druhé evropské trofeje. Anglický tým, povzbuzený víkendovým triumfem nad Arsenalem, vyhrál v Basileji osmý zápas v řadě. Do střelecké listiny se při vítězství nad posledním soupeřem Plzně 2:1 zapsali Guessand z Pobřeží slonoviny a střídající Belgičan Tielemans.
Betis Sevilla zvítězil počtvrté a na čtvrtém místě také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.
Freiburg hrál v minulém s Plzní bez branek a dlouho to vypadalo stejně v utkání se Salcburkem, přestože hosté hráli od 37. minuty bez Srba Ratkova, který udeřil protihráče loktem. Domácím pomohl na páté místo až vlastní gól, smolařem byl Diabaté z Mali.
Šestý je Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým ve hře o přímý postup do osmifinále. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.
Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.
Fotbalisté AS Řím už sebrali body Rangers a stejně snadno uspěli i proti jejich skotskému rivalovi. Už v prvním poločase dal dva góly Ir Ferguson a jeden byl vlastní. Belgičan Engels mohl alespoň zmírnit porážku, ale penaltu nevyužil. Nový trenér Celticu Wilfried Nancy na premiéru v soutěži nebude rád vzpomínat.
Lukáš Zima, který odchytal v rumunském klubu FCSB dva předchozí zápasy v Evropské lize, se vrátil na lavičku a z ní sledoval výhru svého týmu nad Feyenoordem Rotterdam 4:3. Boloňa bez zraněného Martina Vitíka vyhrála ve Vigu 2:1. Obě branky vstřelil Bernardeschi, který se v létě vrátil do Itálie po čtyřech sezonách v zámořské MLS.
Střelcem kola byl Brazilec Talisca ve službách Fenerbahce. V Bergenu se mu při výhře hostů 4:0 povedl hattrick, všechny tři branky dal až po vyloučení domácího Hellanda. Turecký tým se po dvou remízách vrátil na vítěznou vlnu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off