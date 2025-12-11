Předplatné

Šulc zařídil Lyonu tři body. Horníček vynuloval Nice, Pech u výhry nad Lille

Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
Pavel Šulc slaví se spoluhráči branku v Evropské lize
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži. Lukáš Horníček udržel už počtvrté čisté konto a pomohl Braze k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu Ludogorce Razgrad. Příští soupeř Plzně FC Porto porazil Malmö 2:1 a na západ Čech v lednu dorazí na osmém místě tabulky.

Z české dvojice byl v Lyonu v základní sestavě jen Šulc, Adam Karabec přišel na trávník až v nastavení. Lyon už v této sezoně porazil Utrecht a poradil si i s dalším týmem ze země tulipánů. Portugalec Moreira potřeboval na otevření skóre jen tři minuty, ale Smit využil chybu brankáře Descampse při rozehrávce a rychle vyrovnal.

Šulc vrátil domácím vedení, když byl včas u míče, který brankář hostů De Busser jen vyrazil. K pěti gólům ve francouzské lize přidal první na evropské scéně, kde se naposledy trefil v březnu ještě v dresu Plzně při remíze 1:1 s Laziem Řím.

Z Porta poslal Plzni vizitku jednadvacetiletý španělský útočník Aghehowa. Dvěma góly v prvním poločase zařídil lídrovi portugalské ligy čtvrtou výhru. Malmö, které v předkole vyřadilo olomouckou Sigmu, má na kontě jen jediný bod a tři vstřelené góly, ten poslední byl vlastní.

Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a vynesl ji na sedmé místo. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.

V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.

Midtjylland si v utkání s Genkem připsal už pátou výhru a za Lyonem je jen vinou horšího skóre. Belgický tým venku zvládl oba předchozí zápasy, ale tentokrát vyšel naprázdno, když jediným střelcem byl Korejec Čo Kju-song. Dánskému mužstvu chyběl dlouhodobě zraněný obránce Adam Gabriel.

Patnáct bodů má i třetí Aston Villa, podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk druhé evropské trofeje. Anglický tým, povzbuzený víkendovým triumfem nad Arsenalem, vyhrál v Basileji osmý zápas v řadě. Do střelecké listiny se při vítězství nad posledním soupeřem Plzně 2:1 zapsali Guessand z Pobřeží slonoviny a střídající Belgičan Tielemans.

Betis Sevilla zvítězil počtvrté a na čtvrtém místě také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.

Freiburg hrál v minulém s Plzní bez branek a dlouho to vypadalo stejně v utkání se Salcburkem, přestože hosté hráli od 37. minuty bez Srba Ratkova, který udeřil protihráče loktem. Domácím pomohl na páté místo až vlastní gól, smolařem byl Diabaté z Mali.

Šestý je Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým ve hře o přímý postup do osmifinále. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.

Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.

Fotbalisté AS Řím už sebrali body Rangers a stejně snadno uspěli i proti jejich skotskému rivalovi. Už v prvním poločase dal dva góly Ir Ferguson a jeden byl vlastní. Belgičan Engels mohl alespoň zmírnit porážku, ale penaltu nevyužil. Nový trenér Celticu Wilfried Nancy na premiéru v soutěži nebude rád vzpomínat.

Lukáš Zima, který odchytal v rumunském klubu FCSB dva předchozí zápasy v Evropské lize, se vrátil na lavičku a z ní sledoval výhru svého týmu nad Feyenoordem Rotterdam 4:3. Boloňa bez zraněného Martina Vitíka vyhrála ve Vigu 2:1. Obě branky vstřelil Bernardeschi, který se v létě vrátil do Itálie po čtyřech sezonách v zámořské MLS.

Střelcem kola byl Brazilec Talisca ve službách Fenerbahce. V Bergenu se mu při výhře hostů 4:0 povedl hattrick, všechny tři branky dal až po vyloučení domácího Hellanda. Turecký tým se po dvou remízách vrátil na vítěznou vlnu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

