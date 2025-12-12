Plzeň má nejlepší obranu Evropské ligy. Paradox se zápasy doma, v čem vyniká Markovič?

Předplatné

Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídání
Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídáníZdroj: ČTK / AP / Thanassis Stavrakis
Čtvrtý rozhodčí tahá Martina Hyského zpět do technické zóny
Rafiu Durosinmi během utkání s Panathinaikosem
Rafael Benítez v utkání s Plzní
Denis Višinský v souboji s Manolisem Siopisem
Tomáš Ladra bojuje o míč s Manolisem Siopisem
V Evropské lize inkasovala Viktoria Plzeň pod Martinem Hyským ve čtyřech zápasech jediný gól, za šest duelů v podzimní fázi obdržela pouze dvě branky – nejméně z celé soutěže. Naopak v domácí Chance Lize pod novým koučem vypadá mužstvo do defenzivy zcela jinak – už třikrát dostalo tři a více branek. „V každém evropském zápase fáráme jeden za druhého, věřím, že to tak bude i v domácí lize,“ prohlásil Lukáš Červ, který v Aténách nastoupil s kapitánskou páskou.

Západočeský tým je plný paradoxů. Zatímco na ligové scéně dostává často laciné branky, v Evropě zavírá vrata. Plzeň třikrát za sebou v Evropské lize remizovala 0:0, ve čtvrtek ubránila v Aténách proti Panathinaikosu cenný bod. Zvládla to i v dlouhém oslabení po vyloučení Václava Jemelky. „Fanoušek defenzivního fotbalu by měl radost,“ usmíval se ve studiu stanice Nova Sport bývalý plzeňský záložník Martin Fillo.

Viktoria v šesti zápasech na mezinárodní scéně inkasovala během podzimu pouze dvakrát. „Pro Plzeň to byl zlatý bod. Další pozitivum je, že nedostala gól, je nejlépe bránící tým Evropské ligy. Od 31. minuty se na to nedalo koukat, zápas se prakticky jen dohrával. Šlo o velice slabý výkon Panathinaikosu, který ve druhém poločase nevystřelit ani jednou na bránu,“ připomněl ve studiu bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník.

Viktoria udržela na podzim nulu doma s Fenerbahce a Freiburgem, třetí zápas s čistým kontem zvládla ve čtvrtek večer v Aténách. Dvakrát k tomu přispěl velmi jistý gólman Florian Wiegele. 

Přitom v lize je Plzeň vzadu mnohem zranitelnější – pět gólů dostala od Slavie, tři od Hradce, tři od Jablonce a naposledy tři na Slovácku. V 18 zápasech inkasovala 26 branek, dvakrát tolik, co obrana vedoucí Slavie.

Viktorii sedí vyčkávat na kontry

Jakmile přijdou na řadu evropské zápasy v týdnu, dokáže se mužstvo mnohem lépe koncentrovat. Důležitý je i styl zápasů, který je odlišný proti domácí soutěži. Ačkoliv to trenéři hráčům neustále zdůrazňují, přístup k velkým mezinárodním zápasům může být u některých jedinců odlišný. Plzni dlouhodobě sedí role toho, kdo vyčkává zabezpečený vzadu a vyráží do rychlých kontrů.

„Zalezli jsme do bloku, sami víme, jak je těžké proti tomu hrát. Vyplatilo se nám to. Musím smeknout před Markym, který nastoupil místo Jemelky. Trošku jsme změnili rozestavení. V každém evropském zápase fáráme jeden za druhého, věřím, že to tak bude i v domácí lize,“ hodnotil utkání záložník Lukáš Červ.

Právě Svetozar Markovič, kterého Červ zmínil, musel zvládnout složitý úkol. Do zápasu šel na konci prvního poločasu po vyloučení Václava Jemelky. Srbský stoper si vedl velmi dobře – vynikly jeho defenzivní kvality, schopnosti organizovat defenzivu v hlubším postavení. „Cheick i Markovič do toho vnesli to, co jsme potřebovali, oba zahráli výborný zápas,“ chválil trenér Martin Hyský.

Markovičovi svědčí nejvíc hra uprostřed stoperské trojice, kde se mu minulý podzim dařilo s Jemelkou a Dwehem. Plzeň v Aténách po jeho příchodu přešla na tři vzadu – mužstvo slezlo po vystřídání do rozestavení 5-3-1, levý stoper byl Doski, později Spáčil. Tenhle obraz hry srbskému stoperovi vyhovuje. Naopak rezervy má v otevřeném prostoru, když musí vystupovat na soupeře.

Srbský zadák hraje v Plzni druhou sezonu, loňský podzim zvládl prakticky celý jako jasný člen základu. Platí za spolehlivého stopera, jehož slabinou je horší výstavba hry. Od jara ho často brzdily zdravotní problémy, také proto vypadl z ideální jedenáctky.

V Aténách ukázal, že má týmu co nabídnout, navíc pozitivně působí na Dweha, kterého dokáže dobře řídit. Liberijský reprezentant, stejně jako vyloučený Jemelka, kvůli karetním trestům nebudou k dispozici na lednovou dohrávku Ligové fáze proti Portu. Markovič tak bude mít velkou šanci v sestavě zůstat. Není vyloučené, že dostane důvěru i v nedělním závěru ligového podzimu proti Dukle.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

