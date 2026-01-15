Předplatné

Rozjetá Plzeň s problémy: Hyský šokoval výběrem stopera, otřesený Spáčil

Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1
Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1Zdroj: FC Viktoria Plzeň / X.com
Lukáš Červ se raduje ze vstřelené branky
Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1
Hráči Plzně na soustředění ve Španělsku
Hráči Plzně na soustředění ve Španělsku
Matěj Vydra s míčem
Václav Jemelka během tréninku
Trenér Plzně Martin Hyský v diskuzi s koučem reprezentace Miroslavem Koubkem
12
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z BENIDORMU | Drilují ofenzivní hru, rozjíždějí neustálý presink s intenzivním napadáním. Plzeň vypadá na konci zimní přípravy hladově, navíc vítězně – ve čtvrteční generálce zdolala dánské SønderjyskE 3:1, góly dávali Christophe Kabongo, Lukáš Červ a v závěru Daniel Vašulín. Trenér Martin Hyský ale řeší směrem ke startu v Evropské lize proti Portu nepříjemný problém – po herním kempu v Benidormu se i kvůli nakumulovaným zdravotním problémům ocitl prakticky bez stoperů. Sport přímo ve Španělsku monitoroval závěr zimního soustředění.

Škrtání soupiskou směrem k těžkému duelu Evropské ligy s Portem (čtvrtek 22. ledna) dělá plzeňským trenérům vrásky. Václav Jemelka se Sampsonem Dwehem, pravděpodobně první volby do stoperské dvojice, nemohou hrát kvůli kartám. Na soupisku pro dva zbývající zápasy ligové fáze nelze dopsat zimní posila z Karviné Dávid Krčík, stejně tak Patrik Hrošovský a Daniel Vašulín. S tímto stavem trenéři dopředu počítali, s dalšími ztrátami ale už tolik ne.

Svetozar Markovič přestoupil do Slovanu Bratislava, proti Portu by ale kvůli doléčování zranění ramene ze závěru podzimní sezony (utkání proti Dukle) stejně nejspíš nastoupit nemohl. Mladík Jan Paluska stále zůstává po operaci třísel v individuálním režimu.

V týmu kvůli souboji se silným portugalským protivníkem zůstal před plánovaným přesunem do Bohemians zkušený Milan Havel, který by na stoperu mohl zaskočit. Jenže ve středu předčasně opustil trénink kvůli svalovému zranění, do čtvrteční generálky nezasáhl. Podle zpráv z plzeňského tábora, které přímo v Benidormu zjišťoval Sport, by zdravotní problém nemusel být fatální. Nicméně až podrobná vyšetření magnetickou rezonancí v Plzni ukážou, jak to s Havlem směrem k Portu doopravdy bude.

Trenéři proti SønderjyskE museli improvizovat. Hyskému ze stoperů zbyl pouze Karel Spáčil, vedle něj si v prvním poločase nezvyklou roli vyzkoušel Merchas Doski. V jeho případě trenéři spoléhají na rychlost i dostatečnou odolnost v soubojích, svůj part v zápase s dánským soupeřem zvládl v 65 minutách až na jedno drobnější zaváhání bez větších problémů.

Plzeň vypadá hladově

Nicméně ani Spáčil svůj part nedohrál, kvůli otřesu hlavy ho ještě v prvním poločase spíš z preventivních důvodů střídal Krčík. V tu chvíli už Plzni pro zahajovací duel jarní části s Portem nezbýval jediný klasický stoper. Nouzovým řešením k Doskimu může být ještě Adrian Zeljkovič, případně Matěj Valenta nebo Lukáš Červ, všechno střední záložníci. V případě Spáčila ale nešlo o nic vážného a na Porto by měl být nachystaný.

Zatím není důvod k panice, navíc na Basilej už budou k dispozici Dweh i Jemelka, v dalších týdnech se soupiska zaplní. V generálce Plzni scházeli ještě Adam Kadlec a Prince Adu, ghanský forvard ve Španělsku sice byl, ale s týmem vůbec netrénoval.

Čtvrteční zápas v prosluněném Španělsku odehrála Viktoria velmi dobře. Na křídle vypadá skvěle Christophe Kabongo – první branku zápasu vstřelil, druhou gólovou akci rozjel přenesením balonu na volného Amara Memiče, který naservíroval přihrávku skórujícímu Červovi. V současné chvíli není pravděpodobné, že by se stěhoval na hostování, mluvilo se o zájmu Mladé Boleslavi.

O základní sestavu bojuje na podhrotové pozici uzdravený Jiří Panoš, nejvíc ofenzivních akcí táhl na pravé straně dynamický Amar Memič. Okolo 65. minuty Viktoria výrazně prostřídala a zápas se spíš dohrával.

Hyského výběr vypadá připraveně, hráči do sebe celý kemp nasávali taktické prvky, které do nich dostával hlavní kouč se svými spolupracovníky. Probíhaly pečlivé rozbory u videa, na perfektně střižených trávnících se hodně cvičila hra s nácvikem presinku, napadání i intenzivního pojetí ofenzivního stylu.  

Plzeň vypadá hladově, rozjetě a nebezpečně, nicméně až ostré zápasy a výsledky naznačí, kam Hyský „novou“ Viktorii opravdu posune.

Absence Plzně na Porto

Hráč

Důvod absence

Václav Jemelka

karty

Sampson Dweh

karty

Jan Paluska

individuální režim po operaci

Svetozar Markovič

přestup do Slovanu

Milan Havel

nejistý start

Adam Kadlec

není na soupisce pro EL

Dávid Krčík

není na soupisce pro EL

Patrik Hrošovský

není na soupisce pro EL

Daniel Vašulín

není na soupisce pro EL

Prince Adu

individuální režim

Martin Jedlička

přestup do Baníku

Rafiu Durosinmi

přestup do Pisy

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů