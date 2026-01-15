Rozjetá Plzeň s problémy: Hyský šokoval výběrem stopera, otřesený Spáčil
PŘÍMO Z BENIDORMU | Drilují ofenzivní hru, rozjíždějí neustálý presink s intenzivním napadáním. Plzeň vypadá na konci zimní přípravy hladově, navíc vítězně – ve čtvrteční generálce zdolala dánské SønderjyskE 3:1, góly dávali Christophe Kabongo, Lukáš Červ a v závěru Daniel Vašulín. Trenér Martin Hyský ale řeší směrem ke startu v Evropské lize proti Portu nepříjemný problém – po herním kempu v Benidormu se i kvůli nakumulovaným zdravotním problémům ocitl prakticky bez stoperů. Sport přímo ve Španělsku monitoroval závěr zimního soustředění.
Škrtání soupiskou směrem k těžkému duelu Evropské ligy s Portem (čtvrtek 22. ledna) dělá plzeňským trenérům vrásky. Václav Jemelka se Sampsonem Dwehem, pravděpodobně první volby do stoperské dvojice, nemohou hrát kvůli kartám. Na soupisku pro dva zbývající zápasy ligové fáze nelze dopsat zimní posila z Karviné Dávid Krčík, stejně tak Patrik Hrošovský a Daniel Vašulín. S tímto stavem trenéři dopředu počítali, s dalšími ztrátami ale už tolik ne.
Svetozar Markovič přestoupil do Slovanu Bratislava, proti Portu by ale kvůli doléčování zranění ramene ze závěru podzimní sezony (utkání proti Dukle) stejně nejspíš nastoupit nemohl. Mladík Jan Paluska stále zůstává po operaci třísel v individuálním režimu.
V týmu kvůli souboji se silným portugalským protivníkem zůstal před plánovaným přesunem do Bohemians zkušený Milan Havel, který by na stoperu mohl zaskočit. Jenže ve středu předčasně opustil trénink kvůli svalovému zranění, do čtvrteční generálky nezasáhl. Podle zpráv z plzeňského tábora, které přímo v Benidormu zjišťoval Sport, by zdravotní problém nemusel být fatální. Nicméně až podrobná vyšetření magnetickou rezonancí v Plzni ukážou, jak to s Havlem směrem k Portu doopravdy bude.
Trenéři proti SønderjyskE museli improvizovat. Hyskému ze stoperů zbyl pouze Karel Spáčil, vedle něj si v prvním poločase nezvyklou roli vyzkoušel Merchas Doski. V jeho případě trenéři spoléhají na rychlost i dostatečnou odolnost v soubojích, svůj part v zápase s dánským soupeřem zvládl v 65 minutách až na jedno drobnější zaváhání bez větších problémů.
Plzeň vypadá hladově
Nicméně ani Spáčil svůj part nedohrál, kvůli otřesu hlavy ho ještě v prvním poločase spíš z preventivních důvodů střídal Krčík. V tu chvíli už Plzni pro zahajovací duel jarní části s Portem nezbýval jediný klasický stoper. Nouzovým řešením k Doskimu může být ještě Adrian Zeljkovič, případně Matěj Valenta nebo Lukáš Červ, všechno střední záložníci. V případě Spáčila ale nešlo o nic vážného a na Porto by měl být nachystaný.
Zatím není důvod k panice, navíc na Basilej už budou k dispozici Dweh i Jemelka, v dalších týdnech se soupiska zaplní. V generálce Plzni scházeli ještě Adam Kadlec a Prince Adu, ghanský forvard ve Španělsku sice byl, ale s týmem vůbec netrénoval.
Čtvrteční zápas v prosluněném Španělsku odehrála Viktoria velmi dobře. Na křídle vypadá skvěle Christophe Kabongo – první branku zápasu vstřelil, druhou gólovou akci rozjel přenesením balonu na volného Amara Memiče, který naservíroval přihrávku skórujícímu Červovi. V současné chvíli není pravděpodobné, že by se stěhoval na hostování, mluvilo se o zájmu Mladé Boleslavi.
O základní sestavu bojuje na podhrotové pozici uzdravený Jiří Panoš, nejvíc ofenzivních akcí táhl na pravé straně dynamický Amar Memič. Okolo 65. minuty Viktoria výrazně prostřídala a zápas se spíš dohrával.
Hyského výběr vypadá připraveně, hráči do sebe celý kemp nasávali taktické prvky, které do nich dostával hlavní kouč se svými spolupracovníky. Probíhaly pečlivé rozbory u videa, na perfektně střižených trávnících se hodně cvičila hra s nácvikem presinku, napadání i intenzivního pojetí ofenzivního stylu.
Plzeň vypadá hladově, rozjetě a nebezpečně, nicméně až ostré zápasy a výsledky naznačí, kam Hyský „novou“ Viktorii opravdu posune.
Absence Plzně na Porto
Hráč
Důvod absence
Václav Jemelka
karty
Sampson Dweh
karty
Jan Paluska
individuální režim po operaci
Svetozar Markovič
přestup do Slovanu
Milan Havel
nejistý start
Adam Kadlec
není na soupisce pro EL
Dávid Krčík
není na soupisce pro EL
Patrik Hrošovský
není na soupisce pro EL
Daniel Vašulín
není na soupisce pro EL
Prince Adu
individuální režim
Martin Jedlička
přestup do Baníku
Rafiu Durosinmi
přestup do Pisy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off