Plzeň vs. Porto v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně se radují z výhry v zimní generálce
Fotbalisté Plzně se radují z výhry v zimní generálceZdroj: FCVP
Christophe Kabongo slaví gól
Majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů
Martin Hyský dohlíží na své svěřence v průběhu posledního přípravného utkání
Otakar Plzák
Evropská liga
Fotbalisté Plzně vstupují do nového roku duelem Evropské ligy, ve kterém vyzvou portugalské Porto. Viktoriáni v soutěži hájí svou neporazitelnost i postupové pozice. Zápas začíná v Doosan Areně ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. FC Porto živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. FC Porto

Datum a čas: čtvrtek 22. ledna, 18:45

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Andris Treimanis (Lotyšsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Plzeň vs. Porto živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně v sedmém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. FC Porto začíná ve čtvrtek 22. ledna od 18:45

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup stále ve svých rukou. Sedmým soupeřem bude FC Porto.

Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26

1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

 

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

