Plzeň vs. Porto v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Plzně vstupují do nového roku duelem Evropské ligy, ve kterém vyzvou portugalské Porto. Viktoriáni v soutěži hájí svou neporazitelnost i postupové pozice. Zápas začíná v Doosan Areně ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. FC Porto živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. FC Porto
Datum a čas: čtvrtek 22. ledna, 18:45
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Andris Treimanis (Lotyšsko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Plzeň vs. Porto živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně v sedmém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. FC Porto začíná ve čtvrtek 22. ledna od 18:45
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup stále ve svých rukou. Sedmým soupeřem bude FC Porto.
|Viktoria Plzeň v Evropské lize 2025/26
1. zápas: Ferencváros - Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0