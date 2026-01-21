Hyský odpovídal i v angličtině: Porto má na Ligu mistrů. Věří Havlovi, chválí mladíky
Venku panují značné mrazy, na trávníku v Doosan Areně bude ale ve čtvrtek večer nejspíš pořádné horko. Do Plzně přijelo silné Porto, které prakticky nedostává branky. Trenér Martin Hyský (50) musel vymyslet alternativu na pozici stopera, kde mu vypadlo několik hráčů. Den před výkopem odpověděl na dotaz portugalského novináře suverénní angličtinou, zároveň věří, že okleštěná sestava doplněná mladíky těžkou zkoušku v Evropské lize zvládne.
Jaký je zdravotní stav hráčů?
„Máme osmnáct hráčů a tři gólmany. Karel (Spáčil) i Milan (Havel) jsou v pořádku a připravení hrát.“
Bylo těžké vyřešit problém s nedostatkem stoperů?
„O situaci jsme věděli dopředu. Odchod Markoviče (do Slovanu Bratislava) nebyl plánovaný, ale nebyl zdravotně v pořádku. Do zápasu s Portem ani proti Basileji by zasáhnout nemohl. Pak tam máme karetní tresty, zatím je mimo i Paluska (po operaci). Snažíme se najít co nejlepší řešení. Hráči, co budou plnit role uprostřed obrany, jsou připravení a mají kvalitu, aby to ukázali na hřišti.“
Zvládne Milan Havel náročnou rozlučku? Po zápase se vrací do Bohemians.
„Milan je skvělý kluk i hráč, co tady za celou dobu v Plzni předváděl výborné výkony. Rozhodl se sám v situaci, co máme, že nás opustí. Na zítřek je maximálně koncentrovaný. Počítám s ním v osmnáctičlenném kádru. Neřeknu, zda nastoupí od začátku, nebo ne. Přeju mu, aby zápas zvládl a důstojně se rozloučil s Plzní. Takový typ hráče a člověka si to hodně zaslouží.“
Bylo složité skládat sestavu?
„Jak jsem říkal - máme osmnáct hráčů do pole, hraje jich deset. Museli jsme to sladit, vymyslet, variant jsme měli víc. Během zápasu je také možnost reagovat podle průběhu. Mám skvělý realizák, o všech věcech se radíme. Snad jsme vybrali správnou variantu. Vybírali jsme hlavně podle typologie hráčů, víme, jaká úroveň nás čeká, co to bude za zápas, jaký soupeř to bude a v jaké intenzitě se hraje. Hlavně z toho jsme vycházeli.“
V čem vyniká Porto?
(Hyský odpovídá v angličtině) „Jsme na soupeře připravení, víme o Portu hodně. V tuhle chvíli je to velice silný tým. Komplexní, má kvality na Ligu mistrů, jsou velmi silní v obraně, nedostávají góly, hrají ve vysoké intenzitě. Umí dobře bránit jeden na jednoho dole, jsou schopni i spadnout do hlubšího bloku. Není náhoda, že góly nedostávají. Je to jejich stylem hry, zároveň mají výborné hráče. Trenér Francesco Farioli vtiskl týmu jasný styl, líbí se mi, jakým způsobem hraje. Je to obrovská výzva. Jsou také silní vepředu, mají tam rychlé hráče se skvělou individuální kvalitou. Klíčový hráč je podle mě útočník Samu, je schopný dát gól z jakékoliv pozice, zároveň je dobrý i do kombinace. Porto jsou favorité, ale my hrajeme doma, máme zkušenosti a také velmi dobré, kvalitní hráče. Těším se na to, věřím, že jsme připravení, uděláme maximum pro úspěšný výsledek.“
Věříte hráčům z akademie, které jste dopsali na soupisku?
„Je to pro ně obrovská zkušenost tady s námi být a zažít takový zápas. Tři z nich byli ve Španělsku (Adam Novák, Jakub Chalupa, Daniel Suchý) všichni čtyři (ještě Petr Kubín) mají talent a kvalitu, zároveň jim chybí zkušenosti. Na čtvrtek jsou právoplatnými členy týmu, budou nachystaní naskočit v jakýkoliv moment. Adam Novák má z nich největší předpoklady hrát fotbal na vysoké úrovni. Věřím, že když se na ně ukáže, vydají ze sebe to, co je potřeba, a týmu pomůžou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off