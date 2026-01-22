ONLINE: Plzeň - Porto 1:0. Červená pro Vydru a penalta, hosté ale neproměnili
Fotbalisté Plzně po zimní přestávce nastupují v předposeldním kole ligové fáze Evropské ligy proti Portu. Západočeši chtějí i v sedmém utkání udržet neporazitelnost v soutěži a pojistit si postup do vyřazovacích bojů. Definitivu by jim dalo vítězství. Favoritem je ale rozjetý lídr portugalské ligy, který v devíti zápasech po sobě vyhrál. Viktorii navíc trápí absence v obraně a do duelu půjde s improvizovanou sestavou. Zápas se hraje v Plzni od 18.45, sledujte ho ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off