ONLINE: Plzeň - Porto 1:0. Červená pro Vydru a penalta, hosté ale neproměnili

Samu Aghehowa z Porta neproměnil penaltu proti Plzni
Samu Aghehowa z Porta neproměnil penaltu proti PlzniZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Brankář Plzně Florian Wiegele v utkání proti Portu
Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Portem
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Portu
Denis Višinský a Amar Memič se snaží zastavit střelu Nehuéna Péreze z Porta
Merchas Doski v akci proti Portu
Merchas Doski v akci proti Portu
Fotbalisté Plzně se radují z branky Lukáše Červa proti Portu
Evropská liga
Fotbalisté Plzně po zimní přestávce nastupují v předposeldním kole ligové fáze Evropské ligy proti Portu. Západočeši chtějí i v sedmém utkání udržet neporazitelnost v soutěži a pojistit si postup do vyřazovacích bojů. Definitivu by jim dalo vítězství. Favoritem je ale rozjetý lídr portugalské ligy, který v devíti zápasech po sobě vyhrál. Viktorii navíc trápí absence v obraně a do duelu půjde s improvizovanou sestavou. Zápas se hraje v Plzni od 18.45, sledujte ho ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

