Plzeň - Porto 1:1. Viktoria v závěru ztratila vedení, i tak v Evropské lize slaví postup
Tenhle konec hodně mrzí… Fotbalisté Plzně v předposledním zápase ligové fáze Evropské ligy remizovali s Portem 1:1. Dlouho vedli díky brance Lukáše Červa. Po vyloučení kapitána Matěje Vydry hosté neproměnili penaltu, vyrovnali až v úplném závěru, kdy při vrcholícím tlaku favorita skóroval Deniz Gul. V sedmi podzimních zápasech zůstává Viktoria v Evropě neporažená, potřetí v řadě postoupila do jarní vyřazovací fáze na mezinárodní scéně.
Viktoria nastoupila na Porto v netradičním složení zejména vzadu. Merchas Doski na pravém stoperu začal společně s Karlem Spáčilem, tahle dvojka spolu hrála pouze v generálce proti SønderjyskE, kde trenéři zkoušeli varianty v okleštěných možnostech pro zadní řady.
Po úvodní oťukávačce se silným protivníkem domácí brzy vyrazili na zteč. Netrvalo ani šest minut a Porto poprvé v roce 2026 inkasovalo. Lukáš Červ práskl do balonu a v promrzlé Doosan Areně otevřel skóre. Viktoria si dál vytvářela šance, naopak favorizovaní Portugalci se chladnému počasí, kdy teploměr ukazoval hluboko pod nulu, nedokázali přizpůsobit.
Jeden z klíčových momentů přišel v závěru první půle. Matěj Vydra na brankové čáře odvracel balon po hlavičce z rohového kopu a zabránil téměř jistému gólu. Lotyšský sudí Andris Treimanis byl po nervózních průtazích odvolán k VARu a za chvíli vynesl drsný verdikt – penalta a červená pro Vydru. Plzeňský kapitán se snažil ruku stáhnout, ale míč ho do ní zasáhl – tím pádem šlo o zabránění vyložené brankové situace, v takovém případě musí následovat odchod ze hřiště.
„Vydra chtěl uhrát balon za každou cenu. Snaha byla taková, že tam nechal ruku a bohužel je to penalta a dvojitý trest. Je to hrozně nešťastný zákrok,“ komentoval situaci v poločasovém studiu stanice Nova Sport bývalý kapitán Plzně Roman Hubník. „Kdyby tu ruku aspoň natáhnul, ale on ji měl u těla. Přijde mi, že jeden rozhodčí posoudí tuhle situaci takhle a další úplně jinak,“ dodal někdejší záložník Viktorie Martin Fillo.
Vydra zažil druhé vyloučení v sezoně. Na konci září na Letné fauloval ve vápně Angela Preciada a následoval stejný „dvojitý“ trest. Veljko Birmančevič navíc tehdy penaltu proměnil, Sparta nakonec zvítězila 2:1.
Viktoria ale ve čtvrtek proti Portu dál žila. Nejlepší střelec hostí, španělský jednadvacetiletý talent Samu, důležitou chvíli nezvládl. Proti obrovitému Florianu Wiegelemu poslal míč z penalty mimo bránu, rakouský gólman Plzně navíc vystihl stranu a domácí stále vedli.
Ve druhé půli se Viktoria musela bránit dlouhému oslabení. Logicky se víc zatáhla, vzadu šla do regulérní trojice, kdy se k Doskimu a Spáčilovi zatáhl s kapitánskou páskou Červ. Porto hodně prostřídalo, domácí defenziva ale dlouho fungovala. Až do 90. minuty, kdy v úplném závěru srovnal na konečných 1:1 Deniz Gul.
Viktoria zvládla sedm kol ligové fáze Evropské ligy bez porážky, před závěrečným zápasem v Basileji už má jistý postup do play off. Po čtvrtfinále v Konferenční lize a loňském osmifinále v Evropské lize si tak potřetí v řadě zahraje vyřazovací fázi evropské soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|16
|6
AS Řím
|7
|5
|0
|2
|12:5
|15
|7
Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|15
|8
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|9
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|10
Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|13
|11
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|12
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|13
Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|12
|14
Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|15
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|16
Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|11
|17
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|18
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|19
Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|11
|20
Záhřeb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|10
|21
Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|9
|22
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|23
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|24
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|25
Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|7
|26
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|27
Basilej
|7
|2
|0
|5
|9:12
|6
|28
Salcburk
|7
|2
|0
|5
|8:12
|6
|29
FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|6
|30
GA Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|31
Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|33
Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|3
|34
Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|1
|35
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|36
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
- Osmifinále
- Play-off