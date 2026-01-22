Plzeň - Porto 1:1. Viktoria v závěru ztratila vedení, v EL počtvrté v řadě remizovala
Fotbalisté Plzně v sedmém kole ligové fáze Evropské ligy remizovali 1:1 s Portem. Jde už o čtvrtý zápas Viktorie v řadě v této soutěži, po kterém se dělily body. Svěřenci kouče Martina Hyského nastoupili v improvizované sestavě, už v šesté minutě šli ale do vedení díky střele Lukáše Červa. Krátce před pauzou Matěj Vydra rukou zastavil pokus hostů, který směřoval do branky, a viděl červenou kartu. Porto navíc kopalo penaltu, kterou ale útočník Samu Aghehowa zahodil. Plzeň i přes oslabení ve druhém poločase dlouho držela náskok, v 90. minutě se ale trefil Deniz Gul a stanovil výsledek 1:1.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|18
|2
Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|18
|3
Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|17
|4
Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|16
|5
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|5
Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|14
|7
FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|8
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|9
CZ Bělehrad
|7
|4
|1
|2
|6:5
|13
|10
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|11
PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|12
|12
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|13
Boloňa
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|14
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|15
Plzeň
|7
|2
|5
|0
|7:3
|11
|16
Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9:6
|11
|17
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|18
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|9
|22
Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|9
|23
Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|8
|24
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|6
|28
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|29
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|30
Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|4
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|7
|0
|1
|6
|3:13
|1
|35
M. Tel-Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off