Plzeň - Porto 1:1. Viktoria v závěru ztratila vedení, v EL počtvrté v řadě remizovala

Merchas Doski v akci proti Portu
Merchas Doski v akci proti PortuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Prince Adu v akci proti Portu
Milan Havel v utkání proti Portu
Brankář Plzně Florian Wiegele v utkání proti Portu
Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Portem
Samu Aghehowa z Porta neproměnil penaltu proti Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Portu
Denis Višinský a Amar Memič se snaží zastavit střelu Nehuéna Péreze z Porta
Evropská liga
Fotbalisté Plzně v sedmém kole ligové fáze Evropské ligy remizovali 1:1 s Portem. Jde už o čtvrtý zápas Viktorie v řadě v této soutěži, po kterém se dělily body. Svěřenci kouče Martina Hyského nastoupili v improvizované sestavě, už v šesté minutě šli ale do vedení díky střele Lukáše Červa. Krátce před pauzou Matěj Vydra rukou zastavil pokus hostů, který směřoval do branky, a viděl červenou kartu. Porto navíc kopalo penaltu, kterou ale útočník Samu Aghehowa zahodil. Plzeň i přes oslabení ve druhém poločase dlouho držela náskok, v 90. minutě se ale trefil Deniz Gul a stanovil výsledek 1:1.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Ferencváros642011:614
5Real Betis742111:614
7FC Porto742110:614
8Braga641110:513
9CZ Bělehrad74126:513
10Stuttgart640212:512
11PAOK733115:1012
12AS Řím640210:512
13Boloňa733111:712
14Nottingham Forest632111:611
15Plzeň72507:311
16Fenerbahce73229:611
17Panathinaikos63129:710
18Genk63127:610
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Brann72329:109
22Young Boys73048:139
23Celtic72239:138
24Ludogorets621311:147
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27Feyenoord720510:136
28FCSB62047:116
29GA Eagles62045:116
30Sturm Graz71154:114
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö70163:131
35M. Tel-Aviv70162:191
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

