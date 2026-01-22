Předplatné

Plzeň - Porto 1:1. Viktoria v závěru ztratila vedení, v Evropské lize slaví postup

Merchas Doski v akci proti Portu
Merchas Doski v akci proti PortuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Milan Havel se po zápase s Portem rozloučil s Plzní
Fotbalisté Plzně po remíze s Portem
Prince Adu v akci proti Portu
Milan Havel v utkání proti Portu
Brankář Plzně Florian Wiegele v utkání proti Portu
15
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (65)

Tenhle konec hodně mrzí… Fotbalisté Plzně v předposledním zápase ligové fáze Evropské ligy remizovali s Portem 1:1. Dlouho vedli díky brance Lukáše Červa. Po vyloučení kapitána Matěje Vydry hosté neproměnili penaltu, vyrovnali až v úplném závěru, kdy při vrcholícím tlaku favorita skóroval Deniz Gul. V sedmi podzimních zápasech zůstává Viktoria v Evropě neporažená, potřetí v řadě postoupila do jarní vyřazovací fáze na mezinárodní scéně.

Viktoria nastoupila na Porto v netradičním složení zejména vzadu. Merchas Doski na pravém stoperu začal společně s Karlem Spáčilem, tahle dvojka spolu hrála pouze v generálce proti SønderjyskE, kde trenéři zkoušeli varianty v okleštěných možnostech pro zadní řady.

Po úvodní oťukávačce se silným protivníkem domácí brzy vyrazili na zteč. Netrvalo ani šest minut a Porto poprvé v roce 2026 inkasovalo. Lukáš Červ práskl do balonu a v promrzlé Doosan Areně otevřel skóre. Viktoria si dál vytvářela šance, naopak favorizovaní Portugalci se chladnému počasí, kdy teploměr ukazoval hluboko pod nulu, nedokázali přizpůsobit.

Jeden z klíčových momentů přišel v závěru první půle. Matěj Vydra na brankové čáře odvracel balon po hlavičce z rohového kopu a zabránil téměř jistému gólu.  Lotyšský sudí Andris Treimanis byl po nervózních průtazích odvolán k VARu a za chvíli vynesl drsný verdikt – penalta a červená pro Vydru. Plzeňský kapitán se snažil ruku stáhnout, ale míč ho do ní zasáhl – tím pádem šlo o zabránění vyložené brankové situace, v takovém případě musí následovat odchod ze hřiště.

„Vydra chtěl uhrát balon za každou cenu. Snaha byla taková, že tam nechal ruku a bohužel je to penalta a dvojitý trest. Je to hrozně nešťastný zákrok,“ komentoval situaci v poločasovém studiu stanice Nova Sport bývalý kapitán Plzně Roman Hubník. „Kdyby tu ruku aspoň natáhnul, ale on ji měl u těla. Přijde mi, že jeden rozhodčí posoudí tuhle situaci takhle a další úplně jinak,“ dodal někdejší záložník Viktorie Martin Fillo.

Vydra zažil druhé vyloučení v sezoně. Na konci září na Letné fauloval ve vápně Angela Preciada a následoval stejný „dvojitý“ trest. Veljko Birmančevič navíc tehdy penaltu proměnil, Sparta nakonec zvítězila 2:1.

Viktoria ale ve čtvrtek proti Portu dál žila. Nejlepší střelec hostí, španělský jednadvacetiletý talent Samu, důležitou chvíli nezvládl. Proti obrovitému Florianu Wiegelemu poslal míč z penalty mimo bránu, rakouský gólman Plzně navíc vystihl stranu a domácí stále vedli.

Ve druhé půli se Viktoria musela bránit dlouhému oslabení. Logicky se víc zatáhla, vzadu šla do regulérní trojice, kdy se k Doskimu a Spáčilovi zatáhl s kapitánskou páskou Červ. Porto hodně prostřídalo, domácí defenziva ale dlouho fungovala. Až do 90. minuty, kdy v úplném závěru srovnal na konečných 1:1 Deniz Gul.

Viktoria zvládla sedm kol ligové fáze Evropské ligy bez porážky, před závěrečným zápasem v Basileji už má jistý postup do play off. Po čtvrtfinále v Konferenční lize a loňském osmifinále v Evropské lize si tak potřetí v řadě zahraje vyřazovací fázi evropské soutěže.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon760114:318
2Aston Villa760111:418
3Freiburg752010:317
4Midtjylland751116:816
5Braga751111:516
6AS Řím750212:515
7Ferencváros743012:715
8Real Betis742111:614
9FC Porto742110:614
10CZ Bělehrad74126:513
11PAOK733115:1012
12Stuttgart740312:712
13Celta Vigo740314:1012
14Boloňa733111:712
15Nottingham Forest732211:711
16Plzeň72507:311
17Fenerbahce73229:611
18Panathinaikos732210:811
19Genk63127:610
20Záhřeb731312:1410
21Lille730411:99
22Brann72329:109
23Young Boys73048:139
24Celtic72239:138
25Ludogorets721411:157
26Feyenoord720510:136
27Basilej72059:126
28Salcburk72058:126
29FCSB72058:156
30GA Eagles72056:146
31Rangers71154:114
31Sturm Graz71154:114
33Nice71067:143
34Utrecht60153:91
35Malmö70163:131
36M. Tel-Aviv70162:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (65)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů